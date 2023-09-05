Netflix《殺手》贏7分鐘掌聲 大衛芬查盼勞資再對話 活地亞倫討厭覓資開戲考慮退休

【明報專訊】《七宗罪》導演大衛芬查（David Fincher）執導新片《殺手》，入圍威尼斯影展主競賽單元，但受美國演員公會罷工影響，一衆主角未能陪伴他現身，亦未能見證首映後觀衆起立鼓掌7分鐘的盛况。另一方面，87歲金像導演活地亞倫（Woody Allen左圖）受性侵養女等醜聞影響後轉戰歐洲，在法國完成的第50部作品於威尼斯首映，他接受美媒訪問時稱雖仍有創作意念，但不知道是否還有精力籌集資金，仍在考慮是否要退休。

大衛芬查執導的《殺手》（The Killer）講述冷血殺手執行任務意外失手，開始出現心理危機。《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）與《奇異博士》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）主演；由於《殺手》由影視串流平台Netflix發行，將於11月10日上架，影視製作人聯盟（AMPTP）代表Netflix等平台與美國演員公會談判破裂後，後者嚴禁會員參與宣傳，因此米高及狄達未能隨同大衛到水都出席首映禮。

美媒報道，《殺手》放映後觀衆反應熱烈，起立鼓掌7分鐘，嚇了大衛芬查一跳，其後一名監製引領他離開包廂座位見影迷，怎料大衛以為自己要離開戲院，之後折返繼續有點不安地面向滿堂喝彩的觀衆。此前的記者會他提及《殺手》在新冠疫情爆發期間拍攝，業界受重創，沒想到之後美國編劇及演員兩公會與AMPTP談判破裂觸發工潮，大衛芬查自言很難過，了解雙方立場，自己卻站在兩者之間，「我們所能做的，就是鼓勵人對話」。

另外，活地亞倫受性侵養女等醜聞影響，轉戰歐洲拍戲，執導的第50部電影《Coup de Chance》，起用法國演員，並在當地取景，在威尼斯影展他接受美媒Variety訪問，稱對電影仍有很多意念，但大前提是容易籌集到資金開鏡，「此外我也不知道自己是否有精力及時間出去集資」，所以新片可能是他最後一部導演作品。

聲稱從沒女演員投訴

訪問中又提及紀錄片《亞倫對決花露》，活地亞倫的養女迪倫指遭他性侵。活地表示已經過兩機構深入調查，指控並無根據。記者問他有否再見迪倫及其兄長羅南法羅（Ronan Farrow），活地說：「總是願意，但，不了……」對於是否自覺被封殺，活地指這些都很傻，「我不會去想，也不知道被封殺的意思，只知道多年來所有事對我而言始終如一，拍我的電影，改變的只是怎樣表達，都是一貫的工作，寫劇本、集資、拍戲、剪接，然後放映。分別不是來自封殺文化，而是怎樣讓電影呈現，這才是大改變」。

活地亞倫表示拍到第50部電影，開始要決定是否要拍下去，他自言永遠覺得揾資金拍戲很討厭及麻煩，「如果有個人走出來說：『我給你錢開戲。』這會是我拍下部電影很有影響力的因素」。活地表示會否繼續拍下去，還有電影的去向問題，「我不喜歡這樣，也不知道其他導演是否如此：電影上映兩周後就在電視或串流平台出現」。活地直言過去有很多好戲，「以前總會有三四部電影很想去看，每個星期都會有來自杜魯福、費里尼、英瑪褒曼及黑澤明的作品，現在很少歐洲電影在美國開畫，文化上而言不是太好，尤其在影圈」。

活地亞倫自言是#Metoo運動的提倡者，稱拍了50部電影，經常把好角色給女演員，劇組會聘用女性，而且總是跟男員工同酬，「我與數以百計女演員合作過，從未收過投訴，沒一個人會說『跟他合作，他很刻薄或者他都在欺負人』我的剪接師也是女人，完全不覺得有什麽問題，我聘請誰只會考慮對方是否適合那崗位」。