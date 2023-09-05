《走進你的時間》安孝燮太靚仔 全汝彬認心動

【明報專訊】《只是相愛的關係》金鎮元執導韓劇《走進你的時間》，改編台劇《想見你》，由《社內相親》安孝燮、《黑道律師文森佐》全汝彬與《衣袖紅鑲邊》姜勳合演，本月8日在影視串流平台Netflix首播，昨日在首爾舉行記者會。導演率領3名主角現身，全汝彬自認是《想見你》粉絲，看罷《走進你的時間》劇本依然覺得很精彩，令她印象深刻；安孝燮表示一口氣讀完劇本，馬上打電話給導演答應演出。

被問到劇中最令他們心動的情節是哪一幕？全汝彬笑言跟安孝燮合演每一場戲都覺心動，「因為他很高大靚仔，每次對望都令我怦然心動。」《走進你的時間》主角透過錄音帶穿越時空，被問到如果可以回到過去，安孝燮最想看看父母年輕的樣子；全汝彬因與祖母感情最好，希望可以跟年輕時代的祖母見面，感受更多的愛。

新劇請來女團NewJeans首次唱插曲《Beautiful Restriction》，金導演認為是命運的安排，原來《走進你的時間》煞科後，剛好看到NewJeans的《Ditto》MV，發現彼此選在同一學校取景，「可見這就是天意了」。

《走進你的時間》講述韓俊熙（全汝彬飾）痛失至愛具延准（安孝燮飾）後，透過神奇錄音帶穿越時空，回到1998年的世界，遇見跟延准一模一樣的18歲男孩南時憲（安孝燮飾），以及他的朋友鄭仁圭（姜勳飾）。在1998年俊熙的身分亦變成18歲少女權珉周，但二人個性完全相反。