周潤發獲亞洲電影人獎 下月釜山領獎 許鞍華紀錄片《詩》入選Icons單元

【明報專訊】《第28屆釜山國際電影節》將於10月4日至13日在釜山海雲台舉行，昨日舉行記者會，大會公布「亞洲電影人獎」得主為周潤發（發哥），連續兩屆由香港演員獲此榮譽，去年由梁朝偉獲獎，發哥到時會出席領獎。文化體育及旅遊局長楊潤雄發文恭賀發哥獲獎。昨日大會揭曉電影節單元名單，許鞍華執導紀錄片《詩》入選Icons單元。

娛樂組

「亞洲電影人獎」是表揚推動亞洲電影及文化作出重大貢獻的亞洲電影工作者，大會讚揚發哥引領香港電影全盛期，把香港黑幫電影打造成世界性體裁，無論拍動作片、愛情片、喜劇及古裝片都能發揮精湛演技，成為亞洲最有人氣的演員。發哥主演3部經典電影《英雄本色》、《臥虎藏龍》及《別叫我"賭神"》將在電影節放映。

楊潤雄發文恭賀發哥

文化體育及旅遊局長楊潤雄恭賀發哥，「周潤發演技精湛、戲路縱橫，將不少電影角色化成經典。他在香港以至國際取得盛名，並成功進軍荷李活，奠定他在國際影壇的地位。周潤發的親民作風亦令他大受香港市民的愛戴」。他表示近年香港電影演員接連取得國際獎項，備受世界同業肯定，政府將繼續與香港電影發展局為業界提供多方面支援，推動行業的持續發展。

發哥縱橫影視圈近50年，演的角色深入民心，他曾說：「故事、角色都是虛構，但我當下的演繹卻是真的。」他覺得人生如戲，「做人做事和做戲都一樣，每次都要真情演繹，就算遇到挫折，千萬不要退縮，逆境可讓大家愈來愈強，只要重新站起來，累積經驗和口碑，便會找到適合自己的角色，步向成功」。

許鞍華盼觀眾看電影愛上詩

昨日大會公布許鞍華執導的紀錄片《詩》入選Icons單元。Icons單元是於《第24屆釜山國際電影節》新增的電影單元，意指面向全世界徵集標誌性電影導演的最新作品，不設地區分類，關注導演和作品本身。許鞍華因工作關係未能到訪韓國，她拍攝片段感謝支持，「我們於2021年拍攝，當時處於COVID-19高峰期，於我而言是一個非常艱苦的時期，因為所有工作人員都需要在中、港、台三地拍攝，使大家都經歷數次隔離……我希望這部電影能夠好好為觀眾介紹『詩』，或許外國觀眾會有點難理解，因為需要不斷看翻譯字幕，對不諳中文的觀眾而言會有一定難度。儘管如此，我仍希望能令觀眾在觀賞電影時會愛上詩」。

《詩》分為三部分，第一部分是記錄許鞍華親拜訪多名香港詩人好友，包括淮遠、飲江、鄧阿藍、馬若等，並借用資料影像及照片，追懷已然離逝的西西和也斯，整部電影的重點落在第二部分已移居深圳、性格自由率性的詩人黃燦然，以及第三部分在台灣忙於講學的詩人廖偉棠。香港詩或香港詩人宛如邊緣的小草，在生活壓迫掙扎的同時，展現出頑強的生命力。

劉德華《紅毯先生》成閉幕片

此外，內地導演寧浩執導、劉德華主演的《紅毯先生》成本屆釜山影展閉幕片；內地男星朱一龍主演《河邊的錯誤》，范冰冰、李周映主演《綠夜》都會在影展舉行亞洲首映。