42歲朱慧敏宣布懷孕8個月 醫生老公不准食涼粉

【明報專訊】42歲前港姐亞軍朱慧敏於2021年嫁心臟科權威陳良貴醫生，昨日她宣布造人成功，已懷8個月身孕，預產期11月。朱慧敏低調懷孕，近幾個月做網上直播也不察覺她挺着大肚子，手腳纖瘦沒水腫。朱慧敏接受《明報》電話訪問，說每日游泳半小時，是佗B肥胎不肥人秘訣。

每日游水半小時 肥胎不肥人

朱慧敏說公布懷孕消息後收到很多祝福，粉絲說等她這好消息等了很久，現在願望成真，她說：「佗B頭5個月特別穩陣，基本無做運動，在家輕輕做拉筋動作，5個月後，做咗結構性檢查，𠵱家醫學好先進，照超聲波可以睇到BB成長如何，好感恩，BB都係健康成長，我安樂好多同更加實在，醫生都話做運動OK，我就開始游水，差唔多每日游水30分鐘，喺水中行吓拉吓筋，變咗Keep到身形，個人會輕啲、靈活啲，我重咗20至25磅，而BB成長係Average。」

醫生老公可有加倍照顧？朱慧敏稱老公是西醫，思想西化及開放，故沒有特別限制，給她很大自由度。她懷孕5個月後，數次跟老公到外地開會，「事前check過OK，呢段時間我飛咗3次，去瑞士及德國」。她稱老公雖然給她自由度，但自己也有分寸，唯一一次在飲食上被老公禁止，「有次食中餐，糖水有豆腐花、楊枝甘露及涼粉，佢話我唔可以食涼粉，我話乜西醫有呢樣嘢咩？佢話『我唔知呀，應該係唔可以食』，咁我都好聽話無食涼粉，嗰次經驗好得意，我先生有呢個好微妙轉變」。

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