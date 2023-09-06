演唱會製作費高昂 馬浚偉零歌酬獻聲

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）昨日到上環出席11月舉行的《幸福．春夏秋冬演唱會》發布會，表示今次不覺得是開演唱會，似藝術作品展多一點，他只是歌者，不是馬浚偉，不會唱自己的歌。馬仔說：「今次演唱會加了藝術治療成分，特別請來專家評定能否做到這個效果，在香港過住未曾做過，疫情後有很多人的情緒仍不開心，希望藉這個騷為大家帶來幸福感。」

相隔4年再開騷，馬仔宣布預售門票已賣出超過一半，今次會將舞台劇、音樂劇、視覺藝術，以及沉浸式體驗融合，製作費高昂，即使6場所有門票售罄，只能打成平手，雖然他是零歌酬，但也認為值得。可會考慮加場？他說：「要門票賣晒才決定，如果加到一場，就可收到一場歌酬，應該有飯食。」

不介意再剃頭拍古裝劇

馬仔前晚到尖沙嘴出席「中國香港武術聯會」活動，支持副會長徐小明，馬仔稱參演內地劇《建元風雲》時，獲執導的徐小明親身教授招式，近年疏於習武退步不少。他說：「我一早已退出武林啦！要我耍兩下劍、擺個甫士還可以，反而拍時裝動作片，追車、打爛仔交的身手比較好。」馬仔表示曾拍動作戲吊威也受傷，留下舊患，每隔半年需做頸椎及胸椎復位治療，減低出現頭暈狀况，不過若劇本適合，不介意演古裝劇再剃光頭，他笑道：「我剃過頭6次，可以證明頭髮能再生。」

記者：鍾一虹、林祖傑