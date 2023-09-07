偕林家謙宣傳《拉闊》 張敬軒講錯《叱咤》自嘲得失心重

【明報專訊】張敬軒（軒仔）和林家謙昨日到沙田出席拉闊音樂會記招，軒仔穿短褲露腳毛現身，與林家謙大玩網球友誼賽，他不慎打球擊中場邊啦啦隊隊員，高呼要送門票補數，但將《拉闊》音樂會講錯為《叱咤》頒獎禮，自嘲：「得失心重，我滿腦都是《叱咤》。」

軒仔被笑心中掛住《叱咤》頒獎禮，他解釋《拉闊》和《叱咤》都是商台品牌，共同之處都是很難撲飛，「我親友多，最難就是撲飛」。有傳男團MIRROR將缺席樂壇各大頒獎禮，問他是否有信心攞獎機會大？軒仔說：「他們都沒有說過不去，每個人成績都是靠自己去做，不是來自對手，其實多些對手入選先好玩，不要介意賽果，要享受過程，今年攞不到，明年可以再來。」

提到軒仔早前在颱風「蘇拉」襲港期間跟家傭通短訊，收到「pk sir」字句，他笑說：「個姐姐新來的，可能手指大，想寫ok撳錯字，又或者不小心講了真話。」他透露家中共聘了6名家傭，主要照顧從內地移居香港的年邁父母，「爸爸之前跌傷過，現在要保證24小時都有人照顧到180磅的他，所以其中兩個是男家傭」。

林家謙生日被「問候」追歌

剛度過32歲生日的林家謙，被問有沒有靚女陪慶生？他笑說：「個靚女是我媽媽，都是跟家人食飯。」他稱生日過得不輕鬆，為創作音樂趕工，「一邊收生日祝賀，一邊被人『問候』追交歌，所以最近好夜瞓，出了黑眼圈」。

記者：鍾一虹