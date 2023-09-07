《One Piece》Netflix收視登頂 每集製作費達1.4億 演員罷工添食有難度

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布8月28至9月3日一周收視報告，改編自日本同名漫畫的真人演出劇集《One Piece》，上架首4日錄得1850萬觀看次數，取代《百變艾琳》成為英語節目收視冠軍。Netflix聯合首席執行官Greg Peters認為《One Piece》成功，反映該公司是時候改變製作方針，加強美日合作。《One Piece》被指每集製作費1800萬美元（約1.4億港元），加上美國演員公會罷工影響，開拍第2季恐有難度。

兩年前，同樣改編自日本漫畫的真人演出美劇《星際牛仔》，上架首4日錄得1526萬觀看時數，由於Netflix今年改變收視統計方式，以較為公平的觀看次數取代觀看時數，因此難以跟《One Piece》比較誰勝誰負，但可以肯定的是《One Piece》甫上架即佔據全球84個國家及地區的收視冠軍，超越《星期三》及《怪奇物語4》佳績，不單叫座而且叫好，「爛番茄」影評網站的專業評分為84%，觀眾好感度更達96%。

雖然《One Piece》反應理想，Netflix卻未宣布添食，美媒推測原因有二，一是《One Piece》每集製作費達1800萬美元，比《怪奇物語4》還要多（每集1200萬美元），成本如此高昂，必須從長計議。另外，美國演員及編劇兩公會罷工行動持續，續集開拍無期，且看未來一周收視會否出現驚人突破，令到Netflix放膽投資。

曾任Netflix日本分部總監的聯合首席執行官Greg Peters出席高盛技術會議時，提到《One Piece》成績理想，「能夠把這部日本漫畫改編拍成真人演出的英語劇集，技術門檻相當高，不少網民早已摩拳擦掌，準備口誅筆伐，結果它在全球取得成功，是我們樂於見到的成果」。他又表示，《One Piece》讓高層考慮改變製作方針，例如加強美日合作，滿足全球2.38億訂戶的需要。

非英語節目方面，挪威劇《21世紀諸神黃昏》第3季終於在開播第2周登頂，以630萬觀看次數逼退上周冠軍《假面女郎》，跟另一韓劇《戀愛不可抗力》穩守三甲位置，至於《21世紀諸神黃昏》第一二季仍然上榜，分佔第5及4位。原本已經落榜的韓劇《歡迎來到王之國》，本周重返第8位，排名比《驅魔麵館2》還要高。

《成人禮咪亂嚟》2190萬觀看次數稱冠

英語電影十大收視排行榜亦有驚喜，阿當辛迪拿（Adam Sandler）監製兼一家四口參演的倫理喜劇《成人禮咪亂嚟》第2周上榜，以2190萬觀看次數連升兩級，超越周星馳監製動畫《美猴王》，以及「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）主演《攻心諜戰》，終於登上收視冠軍。墨西哥喜劇《The Great Seduction》初上榜即以540萬觀看次數，榮登非英語電影第一位，西班牙驚慄片《殺人讀書會》僅少10萬觀看次數而屈居亞軍；來自瑞典的《危情一日半》排第3位，至於上周冠軍的紀錄片《來不及盛開的花：巴西女童墮樓案》跌至本周第3位。