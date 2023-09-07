P1Harmony香港開騷扮米高積遜

【明報專訊】韓國6人男團P1Harmony前晚來港於旺角麥花臣場館舉行《P1USTAGE H:P1ONEER》香港站演唱會。6名成員THEO、JONGSEOB、INTAK、JIUNG、SOUL及KEEHO出道約3年，首度來港，眾人均表現興奮。隊長KEEHO表示好想念粉絲及很開心來到香港，JIUNG指香港夜景出名靚，但香港粉絲更靚。

P1Harmony全晚演唱逾兩小時，又唱又跳，氣氛熱烈。其間成員分組演出，THEO翻唱韓國男歌手Dean的《21》，JIUNG、SOUL及KEEHO唱已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）《Love Never Felt So Good》，JIUNG穿上珠片裝，模仿MJ舞姿。6子苦練廣東話大搞氣氛，THEO問「我叫咩名？」又自稱「白馬王子」。KEEHO讚粉絲「好犀利呀」，稱粉絲「BB」。個唱尾聲，THEO表示香港站是他們亞洲巡迴首站，玩得好開心，十分感動。JIUNG自言曾來港旅行，但今次回憶更美好。KEEHO謂去到陌生地方演出，不免緊張、擔心及憂慮，但粉絲反應好好，承諾會再來。P1Harmony於encore時落台，接過粉絲手機玩自拍，還向台下潑水，氣氛高漲。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳