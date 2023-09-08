阿Sa分手後首現身笑容滿面 曾志偉術後肚腩變細

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、陳家樂、曾志偉、曾比特、陳葦璇、陳展鵬與太太單文柔昨日出席活動，今次是阿Sa跟「百億麻將館太子爺」石恆聰結束6年情後首次在港出席公開活動，阿Sa似沒受情傷影響，心情靚靚，跟好姊妹阿嬌合照時笑容滿面，傳媒要求她對住鏡頭揮手亦有求必應，但不接受訪問。

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉在台灣返港後，同樣首次出席公開活動，他精神奕奕稱身體正在康復中，且進展快速，已全面復工，承認做完手術後瘦了，肚腩都細了。問到家人有否叫他退休？他稱有，也叫他多做運動，「暫時不可以做劇烈運動，之後可以打高爾夫球，踢波就要3個月後」。

陳展鵬大讚女兒小豬比懂事

陳展鵬和太太單文柔結伴出席，他們的4歲女兒陳諾瑤（小豬比）日前返學讀K1，陳展鵬大讚女兒獨立又乖，最初都擔心不習慣返學會喊，但完全沒有，「她自己坐校巴返學，又說很掛念老師和同學。（會否傷心？）沒有，反而開心，她回家會主動檢查書包和做功課」。單文柔指小豬比今個暑假很充實，因安排了很多活動給她，包括游水、溜冰。陳展鵬說︰「暑假女兒曾病了個多星期，她很懂事，知道如果咳嗽和發燒不可以上學，現在自動自覺早睡和多飲水。」小豬比返學，夫婦多了二人世界？陳展鵬說︰「太太一向識得安排和分配時間。（會否開行turbo努力造人生多個？）開turbo拍埋個劇先。」

曾比特拍MV不可整亂爆炸頭

曾比特與陳葦璇合唱新歌《旋轉拍賣》將於本月底推出，但暫時未拍MV，曾比特表示跟對方首次合作，曲風較輕快，「如果MV要跳舞，會整亂頭髮就不跳了」。

記者︰柯美

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com