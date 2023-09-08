《歐洲鐵騎遊》張振朗炒車有驚無險 袁偉豪預告請假陪產 負責剪臍帶

【明報專訊】袁偉豪（Ben）、張振朗昨日出席節目《歐洲鐵騎遊》宣傳活動，現場播出兩人在意大利、德國等地拍攝的預告片，張振朗駕車入彎時翻車發生意外，嚇到Ben大嗌「大鑊」。Ben表示在歐洲開車平均時速140公里屬平常事，拍攝期間曾在網上分享駕駛片段，嚇得外母和孕妻張寶兒很擔心，叮囑他小心。

黑仔王遇意外不感意外

曾被封「地獄黑仔王」的張振朗就炒車解畫，指拍攝當日因落大雨跣胎，幸沒受傷，僅擦爛上衣，他自嘲道：「我發生過好多意外，所以意外發生在我身上都不感意外！今次是我人生第一次炒車，想不到就被拍入鏡頭！」問兩人可擔心節目出街後嚇壞家人，被禁開電單車？張振朗笑說：「我不會理！做自己喜歡的事，當然會小心，其實開電單車沒有大家想像中那麼危險，好多駕駛者在路上會守望相助，我拍完節目回港愛用電單車代步，私家車牌照過期都不理。」Ben表示人大了，會將興趣變得安全而好玩，不會只追求速度快感。

Ben表示9月底會跟張振朗、陳山聰到深圳拍攝劇集《反黑英雄》，預算逗留個半月，太太張寶兒將於11月分娩，他會向劇組請幾日假，「我會陪太太入產房，但不夠膽請一個月假」。他透露太太會剖腹生產，自己負責剪臍帶。問到怕不怕見血？他笑說：「不怕，我最驚係寶兒。」張振朗笑說：「怕老婆會發達呀！」

記者：鍾一虹