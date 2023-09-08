姜糖緊貼訪台助威獲偶像簽名 姜濤讚宋芸樺漂亮 盼新片票房破億

姜濤跟蔡凡熙、劉奕兒、林思廷、洪群鈞和百白拍台劇《超感應學園》成好友，完成工作後跟他們飯敘。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員姜濤赴台灣宣傳主演電影《我的天堂城市》，昨日出席新片記者會後，晚上跟戲中演員宋芸樺、姚淳耀、李嘉文等現身首映禮，他大讚宋芸樺真人比上鏡漂亮，又在紙飛機寫上「希望破億」，期望新片票房大賣。有姜糖（粉絲暱稱）貼身追蹤偶像台灣之行，姜濤曾為「私生飯」問題多次表達受困擾，希望有私人空間，公開表示有些情况拒跟紛絲合照和簽名。不過今次姜糖陪伴到台灣助威，甚至追到上飛機，有人獲姜濤簽名。

姜濤前日一早出發往台灣，一班姜糖送機後，有不少跟偶像同行。姜濤在禁區坐電動車到閘口，有現場人稱當時一班姜糖喪跑跟車，令人側目兼情况混亂。姜濤登機時，閘口企滿粉絲，要工作人員以人鏈開路才能順利進入；他一直保持禮貌，登機前向現場的姜糖揮手。有粉絲在社交平台分享在機上的戰利品，有人獲姜濤簽名，有人在通道遠距離跟在商務艙的姜濤合照，姜糖在機上的行為被指對其他乘客造成滋擾。

參觀《娛百》錄影廠 表現興奮

姜濤抵台後即馬不停蹄接受媒體訪問，又亮相黃偉晉、陳零九和賴晏駒主持的節目《娛樂百分百》任嘉賓。姜濤分享在錄影廠短片，表現好奇四圍參觀，原來他是節目的粉絲，有人估計因姜濤的偶像羅志祥曾是《娛樂百分百》主持，心情興奮的他參觀錄影廠時，邊行邊嗌嘩兼周圍摸道具，還說：「原來是這樣的。」

「六小福」重演海報合照

姜濤幾年前拍台劇《超感應學園》，跟蔡凡熙、劉奕兒、林思廷、洪群鈞和百白成好友，完成工作後，他號召超自然感應社「六小福」成員食飯敘舊。洪群鈞在社交平台貼出「六小福」合照，他們擺出《超感應學園》海報的表情和甫士，十分搞笑。洪群鈞寫道：「太愛了！超感應終於六小福全員到齊了！謝謝唐大哥的愛，趁西多士（姜濤）來台灣揪了一桌，（最後還重現超感應的海報）」。

昨日姜濤與《我的天堂城市》眾演員出席記者會，表現輕鬆自我介紹說：「《我的天堂城市》9月15日全台要上映了，裏面有我。」其他演員拍掌鼓勵，姜濤現出傻氣表情。晚上首映禮，現場有不少姜糖舉應援牌為他打氣。眾人在紙飛機上寫願望，姜濤寫上「希望破億」，期望新片票房大賣。

自爆識講台語粗口

姜濤提到從小就崇拜羅志祥，聽對方的歌長大，每首歌都會唱，每支舞都會跳；又說台灣的綜藝節目《豬哥會社》、《康熙來了》是他的最愛，更因此學台語，學到很多粗口，但不便在現場示範。他說看《我的少女時代》認識宋芸樺，留下印象，但在《我的天堂城市》兩人沒有對手戲，今次到台灣在首映禮才首次見面，他大讚宋芸樺：「本人比電影還漂亮。」

戲中姜濤飾演到紐約求學追夢的Jack，事前特別學習Popping舞步，又說自己跳舞並不厲害，MIRROR成員中有更厲害的人。他透露平日在港難逛街，在紐約拍攝《我的天堂城市》時，他可以穿拖鞋逛街兼在街頭跟人切磋舞技。

娛樂組