責喜多川性侵「人類歷史上最愚蠢」 東山紀之接任尊尼社長退出幕前

【明報專訊】日本尊尼事務所早前公開獨立調查報告，確認已故創辦人兼社長尊尼喜多川性侵練習生傳聞屬實，受害者恐達數百。昨日召開記者會，現社長兼喜多川外甥女藤島Julie景子表示已辭職，並向受害者道歉，但仍會持有事務所股份及擔任董事。少年隊出身的日劇《刑警7人》56歲男星東山紀之接任社長，結束事務所61年的家族經營，不過會保留「尊尼事務所」名字。東山紀之透露今年內退出幕前，專心經營事務所。

文：蘇珮欣

有「日本偶像工廠」之稱的尊尼事務所，栽培過近藤真彥、木村拓哉、嵐、Kinki Kids等不同年代的男藝人及歌手，創辦人兼前社長尊尼喜多川2019年逝世，有關他性侵旗下藝人傳聞多年來不絕於耳。遠於1999年《週刊文春》報道喜多川性侵醜聞，惹怒他並向雜誌提告。《週刊文春》被判賠償880萬日圓（約46萬港元），後者上訴至東京高等法院，終獲承認報道屬實，賠償額降至120萬日圓（約6萬港元）。今年3月，英國廣播公司（BBC）播出紀錄片揭露喜多川性醜聞，多名前練習生及藝人開腔指證喜多川，包括「忍者」前成員志賀泰伸及前練習生岡本Kauan。今年5月，藤島Julie景子拍片就事件公開道歉，並成立獨立調查小組徹查事件。上月聯合國人權理事會派員前往東京調查，報告會於明年6月提交。獨立調查小組上月底公開報告，確認尊尼喜多川性侵練習生傳聞屬實，受害人數恐達數百；報告又建議現任社長藤島Julie景子辭職，結束家族經營事務所的弊端。

藤島留任董事 處理受害者賠償

尊尼事務所昨日舉行記者會，社長藤島Julie景子確認獨立調查小組的報告內容指已故創辦人尊尼喜多川性侵旗下練習生屬實。她本月5日決定接受專家小組建議，辭去社長職務，並向受害者道歉，今後會以董事身分，負責處理受害者賠償，但仍會持有尊尼事務所股份。

接任社長之位的東山紀之在藤島Julie景子道歉後表示，「我首先必須承認喜多川的性侵行為，在此致歉。對於受害者長時間遭受的身心痛苦，真的非常抱歉」，隨後深深鞠躬致歉。東山紀之表示為了認真面對這事實，會於今年內退出幕前，畢生致力解決這問題。他表示事務所仍會保留「尊尼」的名字。

聲稱沒被性侵 僅聽聞沒目睹

有傳媒追問東山紀之對喜多川性侵一事是否知情，他說：「性侵部分我只聽說過傳聞，我本人沒有受到性侵，也沒有親眼目睹，也沒有前輩或後輩曾向我求助。」東山紀之還用了非常嚴厲的措辭，指摘尊尼喜多川犯下「人類歷史上最愚蠢的案件」。

井之原快彥後悔當年無發聲

去年接替瀧澤秀明擔任Johnny's ISLAND社長的前V6成員井之原快彥在記者會表示，「我還是Johnny's Jr時，聽到尊尼喜多川性侵的傳聞，有跟同輩討論過若真的發生要怎麼辦」。他稱很後悔當年沒有發聲，「我認為當時有一種無法與受害者商談此事的氣氛」。

日媒NHK報道，曾獲健力士世界紀錄的尊尼喜多川，因性侵事件被除名。尊尼喜多川曾獲「以個人名義製作最多單曲」及「以個人名義舉辦最多演唱會」兩項世界紀錄，現時健力士世界紀錄網站已將相關紀錄刪除。