赴巴黎拍新歌MV 魏浚笙：將不可能變成可能

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）推出第3首單曲《失約巴黎》，由徐浩監製及作曲，黃偉文（Wyman）填詞。Jeffrey跟Wyman第3次合作，希望透過歌詞分享自己對追夢的堅持，他說：「我死慳死抵自資做歌手，今次赴巴黎找來當地專業團隊拍攝《失約巴黎》MV，並獲不少合作過的品牌支持，借出多套靚衫，以靚衫配靚景，令MV的觀賞度提升。」他在MV分別以型爆皮褸、貴族王子、白馬王子Look登場，在巴黎街頭自彈自唱、手執鮮花漫步名勝古蹟，又拿着氣球游走塞納河畔。

「身邊有很多愛惜我的人」

Jeffrey拍攝Busking場口時，吸引不少外國人圍觀，拿起電話影相及拍片；他開心巴黎巿民停步聽他唱歌，更有不少途人上前要求合照，問他是否已出道的藝人或Busker，他之前到法國北部拍廣告學了幾句法文，嘗試回應大家的熱情，跟當地人打成一片感有趣。他指最初構思到巴黎拍MV時，朋友均覺得是不可能的任務，幸得曲詞編監及幕後團隊捱義氣，將不可能變成可能，他說：「自資出歌，無人能知結果好壞，但好多謝身邊的每位一直支持，最重要感謝一個人，一直默默為我付出，照顧好一切，不為什麼，只為拚命把我的夢想實現。外面的世界不一定如想像中美好，但不去嘗試，怎能知道行不行，我沒有多大的本領，只是身邊有很多愛惜我的人而已。」

娛樂組

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