容祖兒黑雨揸車變「揸船」驚到大叫 何雁詩家居水浸 鄭希怡座駕死火

【明報專訊】天文台前晚11時05分發出黑色暴雨警告信號，至昨午3時40分才改發黃色暴雨警告，黑雨維持時間達16小時35分鐘，打破自1998年設立警告系統以來的紀錄。黑雨期間造成多處嚴重水浸，政府宣布本港進入「極端情况」。水浸情况影響多區，不少藝人受影響，容祖兒看電影後駕車載蔡卓妍（阿Sa）回家途中，經過水浸區域感驚慌，問有否橡皮艇？鄭希怡座駕入水死火；何雁詩住所被雨水湧入。昨日多個活動及演出因黑雨取消或延期。

娛樂組

容祖兒前晚與好友阿Sa、鍾欣潼（阿嬌）入場觀看阿嬌主演新戲《女子監獄》，散場時撞正黑雨。祖兒駕車送阿Sa回家時途經水浸區域，驚到大叫︰「我有無行錯路？好驚呀！有無橡皮艇呀？」阿Sa亦說︰「睇吓啲水！好恐怖呀！」祖兒在社交網分享片段，留言︰「好驚我架車死火！到處都變成河流，路面有唔同嘅大型垃圾，啱啱仲見到個石油氣罐𠻹。完全看不清楚道路，大家真的要小心回家。嚇死我了！」 阿Sa回應︰「真係有啲驚驚！」她在社交網轉發片段及留言：「阿祖揸車變咗揸船！好彩佢食過夜粥咋，大家都安全返到屋企。」

呂爵安自拍報平安

不少車輛因水浸死火，停在馬路上，鄭希怡的座駕是其中之一，連車廂亦入水。她分享片段寫道︰「好大雨，我架車死咗火，𠵱家啲水已經浸到入車了！」阿Sa留言︰「Omg！」MIRROR成員呂爵安（Edan）前晚在暴雨下乘車返家，他之後上載自拍照報平安：「安全回到家了，放心。」

林泳淘冒雨救車

何雁詩位於大埔的住所，雨水不停從天台後樓梯直湧入屋而水浸，她在社交網留言︰「人生未試過拖咁耐地！噚（前）晚臨瞓前發現屋企開始水浸，好在發現得早，有師傅（李丞責）喺裝修時提我哋要起嘅門檻，咁先無全屋氾濫。咁大個女都未見過香港有咁嚴重嘅水浸，大家真係要小心呀！希望大家都平安平安，辛苦啦！」林泳淘與丈夫前晚見暴雨如花灑般打在屋外的車身，即冒雨外出救車，事後在水位高至小腿一半位置的路上澗水步行回家。葉巧琳分享昨晨外出、行人路旁去水道水位不斷上升如激流的片段，留言︰「保佑唔好再漲水位。」

鄭世豪慶幸趕到尾班港鐵

鄭世豪上載腳上套上膠袋坐港鐵的照片，他留言：「我諗算係比較幸運的了，昨（前）晚教完班成12點至發現，原來黑色暴雨惡劣成這樣子。平時已經無晒人的旺角，成條街都係人，大家都在等巴士，或Call車搵方法回家。我的尾班巴士不見了，的士也沒可能有，好在趕得切尾班港鐵，去到最近家的站，千辛萬苦終能行到回家！」

林一峰音樂會取消

昨日不少活動及演出受黑雨影響取消或延期，包括鄭裕玲在主題樂園的活動，陳卓賢在機場的電台訪問，應屆港姐領獎活動，會展的時尚活動等。黃秋生與游學修主演的舞台劇《極地謎情》昨晚演出取消，於9月26日晚上補場。林一峰於藝術中心壽臣劇院舉行的《失眠20年音樂會》取消，門票安排稍後公布。新光中國戲曲文化方面發出通知，昨晚在新光戲院大劇場公演的《莊周蝴蝶夢》取消，改為9月10日下午1時30分演出。肥媽在社交網表示寓所嚴重水浸及停電，原定昨晚9時的網上直播要改於下周一舉行。