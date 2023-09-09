拍旅遊節目騷肌兼壁咚 王智騫范麒智當演戲無尷尬

【明報專訊】兩名靚仔「小鮮肉」王智騫（Martin）和范麒智（Kenji）早前到台灣、新加坡拍攝ViuTV旅遊節目《甜酸苦辣鮮》，除了四處品嘗美食外，兩人還在節目中大騷肌肉，兼加插「BL」元素。

首次做主持 初期不習慣

今次是Martin和Kenji首次擔任主持，他們表示拍攝時非常擔心，因以往拍劇、拍電影是鏡頭對住自己，跟劇本做；做主持則要對住鏡頭說話和做出最真實反應，加上似真人騷的拍攝模式，所以還要注意言行舉止。他們表示直至轉到新加坡拍攝才開始上手，捉到感覺，Martin說：「未試過在鏡頭前做真實的自己，拍攝初期不習慣，要盡量放開，放低演員包袱，如果10分是滿分，我會給自己4分，因我真的沒信心，每日回到酒店都不斷反思，相對演戲，做主持令我感覺很沒安全感。」Kenji同樣感受到這股不安全感，亦體驗到當主持原來要顧及多方面，笑指4分對他來說已經是及格，他給自己2.5分，「始終第一次做主持，我覺得無論口才還是評價食物方面，可以再做好些」。兩人均表示若有機會，都想繼續嘗試做主持。

挑戰7種辣度要簽生死狀

拍攝過程中，Kenji最難忘是在一間麵館挑戰7種辣度，吃之前要簽生死狀，他自爆去到第6個辣度已開始流「白汗」兼全身麻痹，「之前有藝人挑戰完要入醫院，慶幸我不用，不過都差不多，之後兩日去廁所都有少少辛苦」。Martin最難忘是在台灣出海撈蠔，然後即開即吃，「原來蠔從海撈上來時很核突，有很多蟲和浮游生物依附在蠔殼，但我們要不顧一切捅開牠，我還連續吃四五隻」。除了吃，兩人當然要騷肌，Martin自爆為了保持最佳狀態，帶備一套健身裝備。他們笑說：「有一集我們去新加坡水上樂圈，雖然前一晚只得4小時睡覺時間，但我們都花了兩小時瘋狂操肌。」

節目中Martin和Kenji加插「BL」元素，問拍攝時會否尷尬？Martin表示當一場戲去演，抱玩的心態，所以OK。Kenji透露有「壁咚」Martin的場口，還笑說因私下很老友，所以有時望住對方都會忍不住笑。Martin又爆Kenji受台妹歡迎，節目中他邀請了台灣女演員那祈當嘉賓，對方見到Kenji即兩眼發光，及主動要求加戲，完全當他透明，「她還在鏡頭後跟我說，一陣可否提示Kenji餵我吃東西。我當然有滿足她啦」。

Martin急趕 Kenji慢活

常說與朋友去旅行，最能見到對方真面目。Martin自認有「催人症」，很喜歡催人快點，什麼都趕頭趕命，所以很擔心別人嫌他煩。Kenji覺得這樣不錯，因他是較慢活的人，有人在身邊不斷提點他反而覺得不錯。問兩人誰較姿整？他們笑說應該差不多，如果用10級計，Martin自認8級，他解釋是因為尊重觀眾；Kenji自覺7級。旅程中可有發生過拗撬？他們說拍攝初期是有，純粹是大家對件事的看法不一致，例如對食物的味道，但經磨合後，懂得尊重和接受大家當刻的感受。

記者：陳釗

范麒智/化妝：Agnes Yeung

髮型：Oscar Shek

服裝：Harvey Nichols/Christian Louboutin/Emphasis

王智騫/化妝：Agnes Yeung

髮型：AL Leung

服裝：Kenzo total look/Emphasis