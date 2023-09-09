《蒼鷺與少年》多倫多影展揭幕 宮崎駿獲讚最偉大動畫導演

《蒼鷺與少年》是多倫多影展開幕電影，但宮崎駿未有到場，更一改早前在日本上映時的神秘作風，公開了首條長約1分鐘的預告片，並在首映禮上由金像導演基拉莫狄多路負責介紹。

【明報專訊】多倫多影展前日揭幕，今年受美國演員及編劇兩公會罷工影響，星光黯淡，開幕電影選首次取動畫片，此重任更落在宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》身上，除了公開首條英語字幕的預告片，《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）在首映禮驚喜現身介紹《蒼》片，更形容宮崎駿可能是歷來最偉大的動畫導演。

動畫大師宮崎駿新片《蒼鷺與少年》早前在日本上映，完全沒有宣傳，不舉辦首映禮之外，亦沒發劇照、預告片及故事內容；今次獲多倫多影展選為開幕電影，算十分「畀面」，日前先公開英語字幕的預告片段。

媲美梵高莫扎特的藝術天才

《蒼鷺與少年》以二戰為背景，講述青年真人經歷喪母之痛，又正在適應如何融入父親續弦後的新家庭；另一方面，真人被神秘的蒼鷺引領到神祕世界。此片日版配音陣容強勁，包括山時聰真、菅田將暉、柴咲幸、木村佳乃、木村拓哉、風吹純、大竹忍、國村隼及小林薰等。跟宮崎駿合作多年的久石讓負責配樂，米津玄師則唱主題曲《地球儀》。預告片中，可看見主角真人在火災中尋找母親，隨着他與蒼鷺相遇，可看見更多奇幻場景，畫面是宮崎駿的一貫風格。

《蒼鷺與少年》多倫多首映禮上，宮崎駿沒到現場，不過今年3月憑《皮諾丘》摘下奧斯卡最佳動畫的金像導演基拉莫狄多路驚喜現身，形容宮崎駿是畫家梵高及音樂家莫扎特般的藝術天才，「他可能是歷來最偉大的動畫導演」，並向觀衆表示「你們很幸運率先在日本以外地方欣賞到《蒼鷺與少年》」。多倫多影展行政總裁貝利（Cameron Bailey）自言也是宮崎駿粉絲，更把他所有作品介紹給兒子欣賞。

被看好問鼎奧斯卡

據美媒報道《蒼鷺與少年》反應不錯，根據爛番茄評論網站有關《蒼》片共8篇影評，而且一致讚好，獲100%專業評分。曾經憑《千與千尋》贏得奧斯卡最佳動畫的宮崎駿，亦已摘下榮譽金像獎，表揚他對影壇的貢獻。雖然今年代表日本角逐來年奧斯卡最佳國際電影獎的是《樂滿夏灣拿》雲溫達斯（Wim Wenders）執導的《Perfect Days》，男主角役所廣司早前在康城影展亦率先稱帝，不過有美媒表示《蒼鷺與少年》很大機會躋身來年奧斯卡的最佳動畫候選名單。

另外，雲溫達斯及役所廣司已抵達多倫多宣傳新片。《我們都是這樣長大的》柏翠茜雅格（Patricia Arquette）首次自導自演新片《Gonzo Girl》，《蜘蛛俠：不戰無歸》威廉達福（Willem Dafoe）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）前女友卡美拉摩朗（Camila Morrone）合演，根據作家Hunter S. Thompson與其私人助理的故事改編，前日亦在多倫多影展登場。