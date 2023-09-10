解天津演唱會中斷原因 周杰倫：心跳快到無法控制 慢慢回復

【明報專訊】台灣天王周杰倫與五月天主音阿信前晚各自在內地天津及西安舉行演唱會，均傳出身體不適消息。周杰倫的演唱會開場後一度中斷，之後傳疑因舞台機關發生問題，令他困在旋轉鐵球裏逾20分鐘，加上在炎熱天氣身處密閉空間，令他感不適，有現場歌迷更指他被撞到受傷及嘔吐。周杰倫所屬公司澄清被困鐵球一事為子虛烏有，周杰倫身體沒問題，已向歌迷說因激動心跳得快感不舒服，慢慢已回復正常。阿信被發現一臉憔悴戴着氧氣裝置及抱着枕頭，他承認有點感冒，有鼻塞情况。

周杰倫前晚在天津舉行第二場《嘉年華演唱會》，一開場就中斷，有網民在微博上載熒幕打出「請大家稍待片刻，我們馬上重新開始」，以及周杰倫坐在舞台低着頭的照片，並寫道：「現場出故障了，周杰倫被困在舞台上的旋轉鐵球裏20多分鐘出不來，天氣悶熱無法呼吸，被撞受傷嘔吐了，主辦方怎麼搞的。」令不少網民擔心。

周：為彌補歌迷多唱幾首歌

演唱會後來順利進行，周杰倫對台下歌迷說︰「今（前）天真的非常激動啊！我前面的心跳非常地快！有時候快到自己無法控制。嘩，我就覺得前面這些狀况一定要好好彌補你們。很少在開場的時候突然中斷，因為前面非常的不舒服，不過聽到你們的尖叫聲，感覺就好了起來。不知道是因為緊張的關係還是怎麼了，是來到天津太緊張了嗎？所以你們的反應對我來說非常重要！慢慢的、心跳又慢慢回復、慢慢回復。感覺又回復正常了！那我們就多唱幾首歌。」

杰威爾音樂澄清︰子虛烏有

有歌迷指周杰倫因腳受傷取消後半部的舞蹈演出。周杰倫所屬的「杰威爾音樂」發文澄清︰「針對9月8日天津演唱會上，有媒體報道杰倫被困在鐵球裏一事，本公司澄清此為子虛烏有，也與主辦方無關。他身體沒有問題，謝謝各歌迷的關心，也請大家放心。」

阿信插鼻喉邊吸氧氣邊獻唱

另一方面，台灣天團五月天前晚在西安舉行首場《好好好想見到你演唱會》，主音阿信唱到一半時被發現一臉憔悴地戴着氧氣裝置及抱着枕頭，疑身體出問題要邊吸氧氣邊演出，他更不時拿着一隻杯，令現場歌迷心痛。照片在網上瘋傳，事件登上微博熱搜。

「患感冒 唱第一個字就鼻塞」

阿信在演唱會上承認身體不適，他說︰「其實我有一點小小的感冒，每次唱一個字要出來之前就鼻塞了。講話的時候沒事，可是唱歌的時候，很多時候第一個字就塞住了。如果可以的話，大家都跟着我們大聲唱好不好？尤其是第一個字的時候。」演唱會繼續進行，當成員輪流說出感謝名單時，怪獸突然說︰「等一下，我看到阿信的手上有拿着東西。」阿信直認道︰「這不是氣球，我在吸氧（氧氣）。」怪獸聞言說︰「很癢喔！」阿信故作輕鬆笑答︰「很癢就不用吸氧了，這些都是氧，我癢得很！我一直拿着杯子，是等一下去就要『喝咖啡』﹗」為不令台下粉絲擔心，阿信接着說︰「好多了，今（前）天有點熱，大家是不是很熱情？」有歌迷大叫「脫掉」，怪獸說︰「阿信都說他小感冒了，你們還捨得他脫掉嗎？」

娛樂組