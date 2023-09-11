陳曉東笑太太惡死包租婆 魏浚笙勤商演跑數自資出歌

【明報專訊】陳曉東、魏浚笙（Jeffrey）前晚為慈善晚宴擔任表演嘉賓，陳曉東表示最近忙做「空中飛人」，回港宣傳新歌後，將展開台灣私人行程，然後到內地跟家人過中秋。他透露要為台灣物業搞裝修，「買了間屋八九年，一直空置，只交土地稅，見疫情過後，決定裝修，親自過去揀材料，我比較喜歡簡約設計，有找設計師幫手」。他自言沒有打算移居台灣，未決定物業用作度假或是投資，但做好裝修，無論放租、賣盤都有用途。

會否送樓給兩女做嫁妝？陳曉東表示近幾年暫不再置業，認為樓價有調整空間，會留意全球經濟，慢慢觀察，「我投資方面好謹慎、踏實態度，不會大賭，不會一次掃10層樓，要顧及自己行業條件，怕市道不好，致財政有風險」。他笑稱太太理財很叻，是個惡死包租婆，「中港兩地物業交給她負責收租，她叫人交租惡到死」。

當歌手戒口護聲

Jeffrey日前受黑雨影響工作延誤，突然多出一日假期，留家休息和練歌。他表示當歌手後得到另一種感覺，學會戒口護聲，「出騷前會食白飯、葡萄糖增強體力，但要戒甜和凍飲、少說話，最難是少說話，我平時最鍾意搞氣氛」。新歌MV斥資數十萬遠赴法國取景，他承認連續製作了3首歌還未回本，要勤力接商演跑數掙錢。是否有信心爭新人獎？他說：「嘩！不是，我沒有將獎項睇得太重，總之盡力就得。我喜歡做音樂，年底推出第4首歌，希望帶活潑感覺給大家。」

記者：鍾一虹