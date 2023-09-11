曬校園照宣布完成學士學位 鄧佩儀續留加國 拍劇隨緣

【明報專訊】2013年國際中華小姐冠軍鄧佩儀當選後加入無綫，獲不少演出機會，前年在劇集《換命真相》首當女一。之後傳她拍該劇時麻煩難相處，且演技平平，沒有監製起用，被公司「雪藏」10個月沒拍劇，因此放長假回加拿大。當時鄧佩儀表示為報道感不開心委屈流淚，澄清半年前已請假回加拿大處理私事，不是遭雪藏，處理完便回港。

鄧佩儀回加拿大後，在UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院修讀工商管理學士學位及有關電影製作課程。昨日她在社交網上載穿白恤衫配黑短裙的校園照，透露完成了學位，又表示6月時已畢業，正等待11月畢業典禮。鄧佩儀回想剛開始回校園時，一邊面對外界誤解，一邊考試，當時流着淚溫書，現在開心熬過那段時間，成為更堅強的自己，她寫道：「疫情讓大家的人生變得不容易，也改變了許多人的心態，我也不例外。疫情的幾年除了經歷着不同的困難，我也經歷了親人的離世。其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。」

跟無綫仍有合約

鄧佩儀稱種種原因讓她拍完《換命真相》後，請假回加拿大完成一直想完成的學業和探望家人，當時不斷想：「人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？」

鄧佩儀說2021年底最難過是被誤解成沒有工作10個月，強調一早請假才沒有工作，曾寫過無數遍千字文想說感受，但最後刪掉，現在也不多說，因監製與演員已為她澄清。她最後表示：「過去的1.5年多裏，回到家人的身邊過得很開心，現在也能夠確定自己做對了選擇。最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。」她提到留在加拿大，惹猜測是否約滿離巢？昨日無綫官方網站仍有她的資料，她回覆傳媒說跟無綫仍有合約，未來會否回港拍劇就隨緣。

娛樂組