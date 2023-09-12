容祖兒修哥阿Lam獻sing祝壽 劉德華3000粉絲生日會星光熠熠

【明報專訊】劉德華（華仔）迎62歲生日（9月27日），「華仔天地」籌備3000人生日會為他預祝生日，到場為華仔賀壽的嘉賓更是星光熠熠，由前輩、昔日五虎成員、師奶殺手、不同年代的樂壇天后與新生代演員也開心為華仔慶祝生日。容祖兒首次獲邀參與華仔的生日會，她跟華仔合唱外還興奮陪羅蘭姐唱《分飛燕》，還配合造手好投入，希望以後每年都做「家人」（粉絲暱稱）參加生日會；陶大宇上台跟華仔合唱《倒轉地球》再掀高潮。

娛樂組

「華仔天地」1988年成立，幾乎每年也會在劉德華的生日月份舉行生日會，與「家人」一起慶祝。由於疫情關係，近幾年也不能舉行生日會，今年終於復常，可在亞博為華仔舉行一個3000人的生日派對，並邀請華仔的圈中好友出席，羅蘭、胡楓（修哥）、葉蒨文、林子祥（阿Lam）、容祖兒、陳家樂、陶大宇、姜皓文、谷德昭、錢嘉樂、何啟華（阿Dee）、鄭則士、湯鎮業、柏安妮與女兒許恩怡等。

羅蘭憶千里送獎 修哥籲永遠支持

生日會開始，華仔跟粉絲一起卡拉OK，一口氣獻唱多首經典作品。谷德昭、錢嘉樂、陶大宇及容祖兒細說華仔，提到早前大家不約而同觀賞他近期舉行的藝術展，讓大家認識華仔演藝以外的另一面。羅蘭上台讚賞華仔向來尊敬長輩，猶記當年華仔老遠的飛到外地，將一個獎座親自交到她手上，令身處外地開工的她倍感開心。修哥一上台便叫大家要永遠支持華仔，又說華仔講什麼他都會照做，兩前輩連番讚美，令華仔開心不已；華仔提議與祖兒跟修哥、羅蘭合唱《分飛燕》，羅蘭自稱五音不全，但隨着祖兒的帶領下開金口，修哥笑問羅蘭說：「乜你識唱歌嘅咩？」後來修哥也唱埋一份，贏得全場掌聲。

容祖兒要做「家人」年年賀壽

容祖兒自選最愛的劉德華歌曲《開心馬騮》，邊唱邊跳，她首次參加華仔生日會特別享受，「好開心，感覺成為『家人』一分子，希望以後每年都可以參加華仔生日會」。葉蒨文與老公阿Lam以特別嘉賓身分現身，他們合唱《敢愛敢做》。演出後跟華仔一起欣賞粉絲的表演。葉蒨文跟阿Lam看了大半場便離場，她笑說：「我同阿Lam夠鐘返屋企瞓覺啦，我哋真係比羅蘭姐、修哥早瞓㗎。」

華仔陶大宇合唱《倒轉地球》掀高潮

陳家樂與阿Dee分別被華仔點名叫上台合唱《暗裡著迷》與《獨自去偷歡》，當華仔走到台下向家樂遞咪時，他沒心理準備又有點尷尬，他是華仔的超級粉絲，接咪後便以「華腔」情深演繹，唱完歌後他興奮跟華仔擁抱，事後笑說：「早知要上台的話，就去set個靚髮啦！第一次參加華哥的生日會，還給我機會一齊合唱，真的好似發夢。」阿Dee上台說：「嘩！好驚呀！」能跟華仔合唱《獨自去偷歡》，留下美好回憶。陶大宇跟華仔首次合唱《倒轉地球》，全場粉絲high爆。

相隔5年，「華仔天地」為他舉行生日會，華仔感恩每名粉絲的心意，當晚有香港的粉絲外，還有很多由外地專程到港出席生日會，他說：「希望我的『家人』繼續身體健康，每年生日會都可以見到大家。也感謝一班圈中友好的祝福，跟我分享生日的喜悅。」

日內赴多倫多出席影展

是次3000人生日會，「華仔天地」以兩個半月時間籌備，舉行前因黑雨影響，最後只能用一天時間完成搭台、音響、LED工程等，直至開騷當日早上，華仔才能綵排，能順利完成，他衷心感謝大家。華仔日內啟程赴加拿大出席「第48屆多倫多影展」，他獲頒「特別貢獻獎」及出席參展的新片《紅毯先生》首映禮。