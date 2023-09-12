首名香港歌手註冊AI聲音 尹光宣布11月紅館開個唱

【明報專訊】「廟街歌王」尹光昨日開記者會，宣布11月4日第3次踏紅館開個人騷，早前因「AI尹光」翻唱姜濤的《Dear My Friend,》及林家謙的《一人之境》於網上爆紅，令尹光人氣急升，今次舉辦一場《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》，亦會加入AI元素，尹光預告會獻唱「AI尹光」翻唱過的歌，為配合演唱會主題，特別推出新歌《Dear Myself》，道盡入行多年心路歷程，MV中更創作出「AI尹光」WAN K.對唱畫面，不過WAN K.造型跟許志安撞樣，尹光稱也是首次看MV，沒留意到WAN K.似許志安。

太多「AI尹光」聲音唔值錢

尹光個唱以AI做主題，記者會公開將別人聲音透過咪高峰變成「AI尹光」聲音技術，開騷時觀眾可以化身「AI尹光」跟真正的尹光合唱，同時公布已註冊「AI尹光」聲音，日後想用「AI尹光」聲音須先經尹光同意。對於成為首名香港歌手註冊AI聲音專利，尹光說：「都係啲人畀面啫！公司話要註冊，否則會出現太多『AI尹光』聲音，現在有《一人之境》、《Dear My Friend,》這些版本已夠聽，太多就唔值錢。」他稱歌迷在網上留言點唱這兩首「AI尹光」歌曲，沒點唱其金曲《少理阿爸》，不會因此不高興。

尹光表示演唱會也配合歌曲一展舞技，「我唔識跳老舞，只識跳新潮嘅舞，會配合rap跟隨節奏去跳」。他指仍未知大會邀請哪個歌手當表演嘉賓，「個個後生仔女我都鍾意，反正可以跟他們與時並進，我是長者，他們能和我合作，我就好開心」。

記者：林祖傑