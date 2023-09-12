「美國隊長」基斯秘娶葡國女友 《復仇者聯盟》拍檔觀禮 沒收手機防偷拍

【明報專訊】現年42歲的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與比他年輕16歲的《修女戰士》葡萄牙女星艾芭巴迪斯達（Alba Baptista）戀情曝光不足一年，日前傳來喜訊，據美國《人物》雜誌報道，他倆已在美國麻省科德角一個私人莊園舉行婚禮，僅邀少數親友包括《復仇者聯盟》拍檔「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）和「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）等觀禮，據美媒《Page Six》引述知情人士透露，來賓必須簽訂保密協議，進場前需交出手機，防止婚禮過程外泄。

去年11月《人物》雜誌選基斯伊雲斯為年度最性感男士，他在訪問中表示，「我目前最想擁有的是妻子、孩子和家庭」。跟Netflix劇集《修女戰士》26歲女星艾芭巴迪斯達的地下情隨即曝光。二人年齡相差16歲，但拍拖1年，已急不及待「見家長」，並不時透過社交媒體公開合照放閃。

《Page Six》昨日率先爆出基斯伊雲斯婚訊，報道指他禁止婚禮來賓泄露婚禮內容，但上周六有網民「野生捕獲」羅拔唐尼夫婦、基斯漢斯禾夫伉儷及謝洛美溫納在波士頓某5星級酒店餐廳共晉早餐，令婚禮部分名單曝光。另外，早前跟基斯合演新片《苦毒計》（Pain Hustlers）的愛美莉賓特（Emily Blunt），亦偕夫婿尊卡辛斯基（John Krasinski）觀禮。《復仇者聯盟》角色眾多，但以6名「初代復仇者」私下感情最佳，如今「美國隊長」結婚，「鐵甲奇俠」、「雷神」與今年元旦受傷的「鷹眼」觀禮，暫未知「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）及「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）缺席原因。《復仇者聯盟》共有3位同名演員，其中「雷神」基斯漢斯禾夫與「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）已婚，隨着基斯伊雲斯成為人夫，大可考慮另組「老襯聯盟」。

基斯伊雲斯高大英俊，入行至今緋聞女友多不勝數，包括《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）、《彭美與湯美》莉莉占士（Lily James）、《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）、《新宇宙威龍》謝茜嘉貝兒（Jessica Biel）及金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）等，最終由名氣稍遜的艾芭巴迪斯達把他「收服」，難怪令不少網民感意外。