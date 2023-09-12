《水行俠2》預告首曝光 安柏赫特戲分保留

隨着DC電影宇宙重啟，有傳《水行俠2》將會是積遜莫瑪最後一次扮演同名超級英雄角色。

【明報專訊】受到美國演員公會（SAG）罷工影響，華納電影公司早前宣布把《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）等多齣大片押後上映，至於DC超級英雄片《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）則不在此列，如期今年12月20日在美國開畫，昨日率先公開首條30秒長的先導預告片，至於正式預告將於香港時間本周四推出。

積遜莫瑪（Jason Momoa）將會再次飾演水行俠，上集扮演其妻梅拉的安柏赫特（Amber Heard），雖然跟前夫尊尼狄普（Johnny Depp）的誹謗官司敗訴導致形象崩壞，但仍保留戲分，在預告片中積遜老家遭縱火，隱約可見染了一頭紅髮的安柏跑向災場。《水行俠2》故事延續上集，講述耶也亞度馬甸（Yahya Abdul-Mateen II）飾演的反派「黑蝠魟」為報父仇，手執擁有神秘力量的黑暗三叉戟高呼「我要殺死水行俠，並摧毀他擁有的一切」，水行俠自知不敵，被迫向柏德烈韋遜（Patrick Wilson）扮演同母異父的胞弟「海洋領主」求助，曾經反目的兄弟終於聯手對抗外敵。

提起積遜莫瑪，據美媒The Hollywood Reporter引述知情人士透露，隨着《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）入主DC電影公司，並重啟DC電影宇宙，《水行俠2》可能成為同系列最後一部作品，但積遜不愁失業，因他有望改演反英雄角色「暴狼」（Lobo）。