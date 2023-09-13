早知女友Sarah曾離婚 何廣沛望盡快成家立室

【明報專訊】何廣沛、吳偉豪及游嘉欣等前晚聯同劇集《你好，我的大夫》監製到尖沙嘴晚飯睇首播，獨缺女主角蔡思貝。何廣沛公開有新戀情後首度現身，心情勁靚，他稱沒刻意隱瞞情事，跟任職公關的女友Sarah拍拖大半年，身邊朋友都知道，只是尊重他而沒多講。

多謝記者轉達朱晨麗送祝福

提到女友被起底，何廣沛說：「都有點不開心，因她是圈外人，希望大家高抬貴手，我當然會安慰她。」女友被揭曾離婚？他稱早知此事，「這是過去的事，我們拍拖後有溝通，我會尊重她」。前緋聞女友朱晨麗對他有新戀情送上祝福？他說：「是嗎！多謝你們幫她轉達。（可有想過結婚？）我今年已35歲，希望可以盡快結婚。」

談到新劇《你好，我的大夫》開播，何廣沛對收視有信心，因演出的《破毒強人》剛播畢，收視口碑甚佳，希望可承接強勢，留住觀眾繼續煲劇，「新劇有很多年輕演員，用清新角度拍攝傳統題材，務求帶動大家認識和尊重中醫行業」。他指拍該劇後，衝破對針灸療法的恐懼，近期拍綜藝節目不慎傷頸，都是找中醫針灸治療。女友Sarah可有幫他按摩紓緩痛症？他說：「親力親為較好，我自細幫媽媽按摩，識得就力。」

吳偉豪幫自己針灸超緊張

吳偉豪與游嘉欣指劇集在一年前拍攝，很多劇情已遺忘，但對針灸場口印象深刻，吳偉豪說：「有場解酒戲，要扮拔罐及幫自己針灸，雖然有醫師在場指導，但我緊張不敢動，表情僵硬。」他指拍完該劇對針灸療法增加信任，打波弄傷膊頭，都以針灸治療，自嘲健康、演戲、唱歌都不及爸爸吳大強好，「爸爸什麼都叻過我，覺得好嬲，要勤力練歌」。

游嘉欣難忘全頭插滿針

游嘉欣難忘拍針灸戲時嚇到大叫，「有場戲我全頭插滿針，有人經過碰到我，好驚頭上的針會插入頭內」。她笑言在片場聽過吳偉豪自彈自唱，感到好開心。有提議劇集收視好，交由兩人獻唱答謝觀眾？他們一口答應，「唱歌是很簡單的事，隨時都可以唱，不需要收視好才唱」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳