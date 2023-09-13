襲警拒捕兩罪押後判刑 周永恆預坐監 哭訴後悔愧對家人

【明報專訊】39歲周永恆今年4月在家中與太太陳薇發生爭執，並涉出言恐嚇，事件最終召警員到場調查；周永恆被帶到元朗警署後拒絕配合警員，又向警員吐口水。周永恆早前承認襲警和拒捕兩罪，刑事恐嚇罪獲撤控，案件原定昨日（12日）在屯門裁判法院判刑，惟辯方表示周未能同意報告內容，有需要重新考慮答辯，裁判官將案押後至9月21日判刑，周准以5萬港元續保。昨午周永恆在太太陪同下出庭，他在庭外接受訪問時表現較輕鬆，稱打算昨日了結事件。散庭後，提及押後判刑和兒子時，周永恆爆喊說：「對屋企人好後悔，小朋友仲細，想做番個正常人。」

記者：湯璧瑜

攝影：劉永銳

被告周永恆（39歲）被控2023年4月20日，在元朗警署報案室抗拒及襲擊在正當執行職務的偵緝警員9085。他另涉同年4月16日在天水圍某屋苑一個單位，威脅女子陳薇會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。

法庭早前為被告索取感化、精神科和社會服務令報告，辯方開庭時表示尚有報告內容未向被告解釋。裁判官張志偉要求辯方索取指示，下次聆訊時交代被告是否維持認罪，並明確指出周永恆表明有心理準備被判監禁，希望律師問清楚被告意向。周永恆在法庭上向法官提出更改新的住址證明，法官終將案押後，批准周永恆以5萬港元繼續保釋，其間不得離港及每周到警署報到一次，案件將押後至9月21日於屯門裁判法院判刑。

驚爭人錢多過驚坐監

周永恆昨午2時許在妻子陳薇陪同下到達法院，表示這大半年都很驚恐、不安、擔心，自己付出了金錢和時間成本，選擇認罪是難以負擔律師費，「法律面前窮人就係咁平等㗎喇」。他稱經歷完本案後與妻子感情更勝從前，昨日到法庭是要「找數」，「我打工搵3萬蚊一個月，已經被拘留10日，養唔到家，在衡量經濟效益後，覺得即使判我兩個禮拜，我都係冇咗萬五蚊啫，出番嚟就可以重新開始。律師話我認罪會快啲，窮人嘅方法就係認罪，我冇錢再打官司，想快啲判完出番嚟養家，驚爭人錢多過驚坐監，呢件事我食得起孭得起」。

跟兒子說外出訓練

惟散庭後周永恆稱始終不明白報告某些內容，原來認罪不等於有悔意，現要「重新搵（悔意）」。被問出門前，年幼的兒子有否擔心他？周永恆說：「我以為認罪就等於悔意，今（昨）日預咗返唔到去。小朋友話知道有啲嘢，因為今（昨）日媽咪化咗妝。我同佢講爸爸可能去練啲嘢準備去比賽。」

談到兒子，周永恆突然哭成淚人說：「我好後悔，我唔係對警察後悔，淨係諗到對屋企人後悔，𠵱家好似想孭上身都孭唔到，我錯過一次，小朋友仲細，要勤力養家，想做番個正常人，成日喺呢啲漩渦入面做人好攰。」他希望9月21日案件可真正完結，之後踏實做人。

【案件編號：TMCC 866/23】

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