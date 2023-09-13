王力宏「真相不重要」言論惹火 甄妮轟食錯藥 前妻斥擾亂道德秩序

【明報專訊】王力宏上周於台灣小巨蛋開騷，首場說了一句「真相不重要，流量最重要對不對？」惹來樂壇前輩甄妮昨日於社交平台批評：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裏真是不知所謂。」

前妻李靚蕾亦在社交網限時動態以黑底白字寫道：「當藝術不再單純，而是變成傷害別人的武器，當影響力變成號召劊子手的途徑，單純的藝術就化為灰燼，真心愛藝術就讓藝術純淨，沉靜在藝術當中找到自己的寧靜，不要再以藝術之名，擾亂社會的道德秩序。」還hashtag了「能力愈大責任愈大」、「社會責任永遠都在藝術之上」。

演唱會主辦發聲明呼冤

演唱會主辦單位寬魚國際發聲明澄清，希望未到場的人不要被誤導，並還原王力宏首場在台上向歌迷說的話，「最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，我自己也是看新聞才知道。其實真話也沒那麼juicy，好啦好啦，我知道啦，真相不重要，流量最重要對不對？」指王力宏其實是自嘲，當事人甚至不知道自己有發生過被傳的事。「好啦好啦，我知道啦」，語氣中盡是無奈。王力宏是以疑問的口吻，感慨婚變當時突然爆出種種流言蜚語，無憑無據卻傳得沸沸揚揚，好像流言就是真相。王力宏後來檢討第一天的話可能會被誤解，第二場說得更清晰「流量不等於真相」。王力宏從來不是在說「流量最重要，真相不重要」。

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