安娜簡德烈處女導演新片 Netflix斥8580萬買版權

伊頓漢基（左）跟女兒瑪雅（右）在新片《Wildcat》一導一演，前日到多倫多影展宣傳，後者與媽媽奧瑪花曼長得愈來愈似樣。（法新社）

【明報專訊】多倫多影展上周四（7日）揭幕，受美國演員及編劇兩公會罷工影響，星光難免趨暗淡；據美媒報道，《寡佬飛行日記》女星安娜簡德烈（Anna Kendrick）首次自導自演電影《Woman of the Hour》，雖然沒拿到兩公會的臨時協議獲准到多倫多宣傳，卻傳來好消息，影視串流平台Netflix以1100萬美元（約8580萬港元）買下該片版權，成為多倫多影展今年首宗大交易。《Woman of the Hour》根據美國十大通緝犯Rodney Alcala真人真事改編，講述參加電視相睇節目《約會遊戲》女子遇到連環殺手的故事。

另一方面，《讀愛》金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）主演新片《Lee》亦在多倫多影展放映，她受訪時稱開鏡當天便摔倒傷及背部，情况嚴重，為免延誤製作，所以堅持開工；也因為受傷，沒空檔操練身形以準備拍攝裸露場面。另外，《邊緣特訓》伊頓漢基（Ethan Hawke）與《怪奇物語》瑪雅漢基（Maya Hawke）父女檔合作的新片《Wild Cat》前日舉行首映禮。該片是美國女作家Flannery O'Connor的傳記，伊頓身兼監製、編劇及導演3職，瑪雅和胞弟里方（Levon Hawke）演出外，《黑錢勝地》羅拉連尼（Laura Linney），另一星二代、已故金像影帝菲臘西摩荷夫曼（Philip Seymour Hoffman）兒子兼《甘草薄餅》男星谷巴荷夫曼（Cooper Hoffman）亦有份參演。