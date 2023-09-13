【開箱】《救參的士》 河正宇朱智勳患難見真情

跟《救參的士》同類型的韓片不少，但它帶喜劇元素，又飛車動作戲連場，不乏可觀之處。

【明報專訊】今年暑假韓國電影票房並不理想，當中最賣座是金惠秀與廉晶雅主演的《走私》，錄得502萬入場人次，累收485億韓圜（約2.8億港元）。李秉憲、朴敘俊與朴寶英合演的災難片《烏托邦浩劫》緊隨其後，345萬人次及進帳337億韓圜（約2億港元）。河正宇與朱智勳合演的《救參的士》則以105萬人次及101億韓圜（約6000萬港元），位列第三。EXO成員D.O與薛景求合演太空科幻片《The Moon:緊急營救》，51萬人次觀看及收51億韓圜（約3000萬港元）墊底。以上4片僅《走私》突破收支平衡點，其餘仍未回本。本月7日在港上映的《救參的士》，製作費約200億韓圜（約1.1億港元），要500萬人次才收支平衡，現時距離回本似乎仍有大段距離。

到黎巴嫩拯救外交官

《救參的士》改編自1986年韓國外交官在黎巴嫩被綁架的真人真事；新冠疫情期間遠赴摩洛哥及意大利取景，拍攝長達5個月，是典型韓式動作大片。由《屍戰朝鮮》金成勳執導、《與神同行》河正宇及朱智勳主演。故事講述欠缺名校背景的中東分局外交官李敏俊（河正宇飾），一直希望實現被派遣到美國的夢想，但沒背景及學歷，駐美外交官一職眼看快由後輩履新，感到氣餒之際，突接聽到來自黎巴嫩、失蹤超過一年的外交官同事吳宰錫（林炯局飾）來電，對方以外交官專門使用的暗號，表示自己還在生。吳宰錫一年多前在黎巴嫩工作期間，遭武裝分子綁架，其後沒任何消息，韓方早已認定他已死，怎料一通電話證實他仍在生。李敏俊為了前往美國分局工作，自動請纓往黎巴嫩，執行交付贖金的救參行動。李敏俊帶着巨款隻身前往黎巴嫩，誤打誤撞登上韓籍司機金潘秀（朱智勳飾）的士。由於外交官被綁架事件，加上當時黎巴嫩局勢不穩，當地所有韓國人已撤離，只有金潘秀仍留在當地。曾是騙徒的他偷渡到黎巴嫩，根本沒有護照返回韓國，故一直留在黎巴嫩駕駛的士。他精通阿拉伯語及法語，機智敏捷，在李敏俊金錢利誘下，被說服加入救參行列。其間招來當地軍隊及黑幫攔途截劫，被迫捲入子彈橫飛的奪命公路，並與敵方鬥智鬥力，才能順利完成國家任務。

此片以真實事件為基礎，上演連場動作戲。此前，金允錫與趙寅成主演的《絕路狂逃》，以及玄彬伙拍黃政民演出的《24小時救參行動》，同樣是救參及外交官故事。《救參的士》與上述兩片最大分別是加入喜劇元素。導演金成勳表示，「雖然《救參的士》與《絕路狂逃》及《24小時救參行動》出發點相似，但3部電影目的不一樣，如廚師的調味料和烹飪方式不同，製作出來的食物也會不一樣。」

帶喜劇元素 飛車戲可觀

片中兩名男主角帶出喜劇元素，河正宇與朱智勳曾在《與神同行》系列合作，默契十足。其中一幕講述李敏俊拿着數百萬美元準備贖吳宰錫，金潘秀趁他入睡時偷走贖款，李敏俊瘋狂追捕，金潘秀其後良心發現，將現金物歸原主，李敏俊像老婆拍打犯錯老公一樣教訓金潘秀，場面搞笑。

另外，飛車戲是此片看點之一；在市中心、傳統市場、橫街小巷、廣闊山脈飛車，還有逃亡場面，李敏俊利用電線從高處游繩而下，都給觀衆帶來刺激緊張感覺。可是故事欠創意，新鮮感不足。河正宇與朱智勳演技成熟，也有默契，但角色設定沒什麼特色。李敏俊在極端情况下仍充滿人情味，非常傳統正派。吊兒郎當又蠱惑的金潘秀，也不見得新穎。片長132分鐘，更有夾硬拖戲感覺。全片最值得讚賞是李敏俊救回人質後，只有兩個機位返韓，他讓了給金潘秀，因後者若留在黎巴嫩，會被武裝分子殺害。李敏俊讓當地警方拘捕，又在美國傳媒面前表明身分及細訴經歷，好讓自己全身而退，做法機智，讓人印象深刻。

上映日期：9月7日