預告《煇黃》騷似開派對 汪明荃邀觀眾大合唱經典歌

【明報專訊】汪明荃（阿姐）、雷安娜和張德蘭昨日到新城電台接受薛家燕（家燕姐）主持的節目訪問。3名樂壇前輩過去曾主唱多首已故著名音樂人顧嘉煇和黃霑創作的作品，她們將聯同其他歌手演出9月22及23日假紅館舉行的《情牽煇黃經典演唱會2023》。家燕姐未有參演，但表示不少朋友向她撲飛，欠下一身飛債，並大讚演出的歌手陣容非常難得聚首一堂，當中仙杜拉與雷安娜特別從外地回港。雷安娜回港數天，身體未適應時差，感到暈暈哋。

阿姐憶起上次為「煇黃」演出是2015年，相隔8年再重聚於大舞台，預告大唱經典懷舊金曲，「好多歌都是回憶，陪大家成長，我會唱《萬水千山總是情》、《勇敢的中國人》，到時希望與觀眾大合唱，似一齊開派對」。

讚Edan乖巧好學

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前捧場欣賞阿姐與羅家英合演的粵劇，事後讚不絕口。阿姐暫未知Edan有沒有時間來紅館捧場，承認與年輕新一代藝人相處融洽，打成一片，「他曾來我家拜年，最近又連同Anson Lo（盧瀚霆）兩名俊男一齊與羅家英拍ViuTV劇，他們比較熟」。後輩Edan有否趁機請教她演戲心得？阿姐說暫時未，做朋友要先培養感情，知道Edan很忙，欣賞對方好乖，好想學習不同的事，如果對方將來角色有需要演粵劇老倌，看粵劇都有幫助。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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