被指暗撻許寶恆 吳啟洋遭女友張天穎取消關注

【明報專訊】P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）是ViuTV選秀節目《全民造星II》冠軍，參賽前已跟張天穎（Jaime）拍拖，勝出後與女友共識將感情低調處理。近日有傳Phoebus早前與《全民造星IV》許寶恆（Alice）在台灣拍綜藝節目日久生情，回港後向Jaime提出分手。Jaime上月曾發文表示要消化不愉快經歷。Phoebus與Alice暫時未回應，Alice昨午在社交網轉發一篇文章，當中寫道：「他們說的話，來自他們片面的理解。」似表達心情。

Phoebus與Jaime拍拖5年，Phoebus當年參加《造星II》奪冠後，在社交網上載一張背影相，相中的女生舉着燈牌和手機，Phoebus留言：「這是我特別鳴謝的人。」他與Jaime不時曬合照放閃，但之後共識低調處理感情，因Phoebus怕女友成粉絲攻擊對象，但私下經常甜蜜互動，感情穩定。Jaime亦是歌手，是女子組合Beanies成員。今年7月有傳Phoebus與Jaime疑分手。

傳5年情結束 Jaime貼失戀片

昨日有報道指Phoebus與Jaime分手因Alice介入，Alice數月前與P1X3L、葛綽瑤、何洛瑤、楊安妮及鍾卓穎到台灣拍ViuTV綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》，有指Alice對Phoebus表現熱情主動，二人變得親密，P1X3L隊友葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）和工作人員以為Phoebus已跟正印Jaime分手。有稱Jaime當時曾身體不適入院，Phoebus漠不關心，有工作人員向Jaime報料，Jaime選擇相信男友，還讚好兩人的跳舞片。不過Pheobus回港後對她態度冷淡，還提出分手，結束5年情。

Jaime之後取消關注Pheobus與Alice的社交網，Pheobus和Alice則仍有關注她。Jaime曾發文：「這陣子的確正在消化一些不愉快的經歷……無論是拍攝、錄音或表演，都好像置身於另外一個世界中，令我暫時忘記自己的痛楚，甚至重新明白了被人珍惜、重視的感覺。」她又上載分享面對失戀的經歷、想法和心態的短片。

Alice曾被指介入柳應廷感情

Phoebus、Jaime與Alice暫時未回應，Alice昨午在社交網轉發一篇文章，寫道：「聽到難聽的話，感到受傷是難免的，如果那些話出自不瞭解你或不重要的人，那難過一下就好了。他們說的話，來自他們片面的理解，既不能代表你的價值，也沒辦法否定你的努力。」Alice曾與MIRROR成員柳應廷（Jer）傳緋聞，指她介入Jer與拍拖5年女友Kelly的感情致二人分手；她當時否認，自稱無辜，相信清者自清。

娛樂組