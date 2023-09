《成人禮》《One Piece》蟬聯Netflix收視冠軍

next

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布9月4至10日的全球一周收視,《中坑同學會》阿當辛迪拿(Adam Sandler)偕太太及女兒主演的《成人禮》,以880萬觀看次數,蟬聯英語電影收視冠軍,《千挑萬選的愛》及動畫《古魯家族》分佔亞季。瑞典片《危情一日半》、西班牙《The Great Seduction》及荷蘭《 大團圓結局》順次佔非英語電影三甲位置。改編日本漫畫的《One Piece》錄得1930萬瀏覽次數,蟬聯英語節目冠軍,並且是上周Netflix最多人收看的節目,《維琴河5》及《百變艾琳》則位列亞季。德國劇《親愛的孩子》以1020萬觀看次數,在非英語節目登頂;西班牙《愛恨焚身》屈居次席,挪威劇《21世紀諸神黃昏3》則位列第3,該劇第2及第1季分別排第6及第9位。韓劇《戀愛不可抗力》與《假面女郎》分佔第4及第5;上周五首播的《走進你的時間》,改編自台劇《想見你》,短短3天錄得140萬觀看次數,排第7位。

《怪奇物語5》預告大製作

青少年喜劇《性愛自修室》第4及最後1季將於本月21日在Netflix上架,前日公開首條預告片段;下月12日首播的驚慄劇《亞瑟家的沒落》(The Fall of the House of Usher),正式預告片亦曝光。另外,《怪奇物語4》去年不但分上下兩部分播出,結局第9集長達142分鐘,跟一齣電影無異。該劇監製桑里維(Shawn Levy)早前接受雜誌《Total Film》訪問,稱《怪奇物語5》將會以電影模式說故事,而且規模比很多大片還要大。編劇與演員兩公會罷工結束後,第5季預計明年開始製作。

有村架純再拍Netflix劇集

另一方面,繼《我是千尋》後有村架純再拍Netflix劇集《Beyond Goodbye》,伙拍《餘命10年》坂口健太郎演出,《跨越8年的新娘》岡田惠和編劇。講述紗榮子(有村架純飾)的未婚夫雄介車禍身亡,她仍未走出傷痛,便遇見成瀨(坂口健太郎飾),對方卻令紗榮子想起雄介。其實成瀨數月前接受雄介的移植心臟手術,那顆心仍保留了所有跟紗榮子的回憶。