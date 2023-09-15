炎亞綸黃子佼捲性騷擾風波無緣金鐘獎 吳慷仁桂綸鎂強勢爭視帝視后

【明報專訊】台灣《第58屆金鐘獎頒獎典禮》下月20日及21日在國父紀念館舉行，電視綜藝與戲劇分開舉辦，昨日公布入圍名單，各獎項爭持激烈。吳慷仁與姚淳耀主演劇集《模仿犯》共獲17項提名，包括戲劇節目獎、導演、視帝及男配角等，成為今屆入圍獎項大贏家。視帝之爭被形容是「死亡之組」，曾多次入圍視帝的吳慷仁憑《模仿犯》跟同劇姚淳耀爭奪視帝寶座，其他對手有《台灣犯罪故事》薛仕凌、李銘忠及《牛車來去》蔡昌憲。

郭台銘副手賴佩霞爭女配獎

視后方面，安心亞以《牛車來去》入圍，跟《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻、《台北女子圖鑑》桂綸鎂、《台灣犯罪故事》林予晞和《我願意》高慧君爭獎。蔡淑臻在《村》劇演繹不修邊幅的女主角，更與「小鮮肉」朱軒洋有大尺度的情慾戲；安心亞在《牛》劇被借腹產子，演繹小人物辛酸；桂綸鎂在《台》劇經歷9任男友，展示影后級演技。

參選台灣總統的鴻海創辦人郭台銘昨日宣布賴佩霞擔任副手，賴佩霞於劇集《人選之人—造浪者》飾演總統候選人林月真，她憑該角色入圍金鐘獎迷你劇女配角獎。

評審爆黃健瑋首輪10名不入

炎亞綸、黃子佼及黃健瑋早前捲入性騷擾風波，他們均未在金鐘獎入圍名單中。黃健瑋憑《人選之人—造浪者》報名迷你劇男主角；評審唐美雲稱，評審會先找出各獎項的前10名討論，黃健瑋不在首輪10名內，過程中沒針對性騷擾事件多做相關討論。分別於前年、去年奪「綜藝節目主持人」的炎亞綸和黃子佼，今屆未入圍主持獎；黃子佼去年主持《一鳴驚人》及《婚禮歌手2》等；炎亞綸主持綜藝包括《嗨！營業中》和《為你唱情歌》等。唐美雲說︰「他們有報名，但就是以各自的表現來評論」。

娛樂組