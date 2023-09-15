吳啟洋許寶恆被指拍拖遊廣州 所屬公司澄清二人非情侶關係

張天穎（左）未有回應是否跟吳啟洋（右）已分手。（網上圖片）

吳啟洋（左）被指跟許寶恆（右）拍拖遊廣州，他們所屬公司昨日回應二人非情侶關係。（網上圖片）

【明報專訊】P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）被指背拍拖5年女友張天穎（Jaime）戀上《全民造星IV》參賽者許寶恆（Alice）。二人數月前在台灣拍ViuTV節目《P1X3L 5G上台計劃》擦出愛火，有指Phoebus回港後向Jaime提出分手，Jaime取消關注Phoebus和Alice的社交網，並發文透露有不愉快經歷。

昨日有傳媒收到讀者報料及提供照片，稱目睹Phoebus與Alice上月25日在廣州長隆歡樂世界拍拖玩樂。兩人所屬公司MakerVille昨日向傳媒澄清廣州之旅還有其他人同行，強調Phoebus與Alice不是情侶關係。MakerVille回應：「有關今（昨）日藝人吳啟洋及許寶恆於廣州拍拖玩樂的報道，MakerVille現作出澄清，二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩名演員，一行四人旅遊，並非報道所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。」

Jaime稱專心工作未回應感情事

至於Jaime亦透過公司回應：「呢兩日收到好多朋友、傳媒及家人嘅問候，首先，多謝大家嘅關心，我OK嘅，目前我想專心工作，努力做好自己，其他人嘅嘢唔回應喇。」未有提及是否跟Phoebus分手和感情問題。

娛樂組