迎P圖濾鏡衝擊 信人性化取勝 大哥賢化妝40年 難忘偉仔主動挽箱

【明報專訊】雷淑賢是娛樂圈著名化妝師，入行40年，但提到雷淑賢的名字可能有點陌生，因認識她的人也會稱呼「大哥賢」。事業方面她不單畫出彩虹，多年來跟不少藝人「化」出真友誼，在她「筆」下的卡士有影帝、視后，她大讚周潤發（發哥）和梁朝偉（偉仔）毫無架子，偉仔還主動幫她挽化妝箱；就連謝賢（四哥）都要稱呼她一聲「大哥」。她也是多屆港姐大會化妝總監，對於P圖、濾鏡橫行的世代，大哥賢直言衝擊是有，但這些妝容往往缺乏人性，並寄語想入行的年輕人不要隨波逐流。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

62歲大哥賢1983年入行，自認不是讀書材料，中三時曾學過化妝，畢業後誤打誤撞入了影圈，就這樣從電影化妝開始。當時大哥賢由「𡃁」做起，第一套參與作品是曾志偉的《小生怕怕》，為對方化鬼妝尤其深印象，「還記得當時剛返工一星期，什麼規矩都不懂，第二日見不舒服便沒返工，後來獲告知這個妝是要連戲的，這樣不行，令我明白到演藝圈是『得閒死，唔得閒病』，幾病都要回來，不連戲就很大鑊」。之後大哥賢有機會參與方中信、夏文汐主演的《朝花夕拾》及發哥、王祖賢的《義蓋雲天》，其間她得到已故化妝大師陳文輝賞識，於1986年加入無綫。

服務無綫20年從沒被鬧過

大哥賢表示那時能加入無綫很威水，父母以她為傲。回想做學徒的日子，大哥賢稱當時還年輕，加上覺得這行充滿趣味，縱使捱更抵夜都不覺辛苦，最長試過20日沒放假。一個新丁跟化妝大師工作可有壓力？大哥賢笑言：「沒有，可能那時細個唔識死，不過我在無綫工作20年，從沒被鬧過，因為我沒做錯過，我不是化妝叻，而是轉數快。」大哥賢表示受陳文輝影響很深，對方很包容，鼓勵大家發揮小宇宙，也不會怪責他們，「記得他說過，每個人想的東西都不同，新人不一定不行，有經驗的也未必是對。我現在亦抱着這個態度對待自己的團隊，而且做這行一定要與時並進」。提到大哥賢稱號的由來，她指當時的同事喜歡互相起花名，可能因她性格男仔頭，說話不喜歡轉彎抹角，「四哥謝賢曾經同我講，『你威過我呀大哥賢，大家都是阿賢，你是大哥，我係四哥咋』，後來連我的家人、朋友都叫我大哥賢」。

「賣豬送農場」不懂做生意

大哥賢表示曾想過在無綫做到老，但陳文輝退休後，她心裏覺得整個世界都不同了，加上當時唐安麒邀她合作，於是在2006年決心離開無綫外闖。她稱由一個習慣了受保護的環境跳出來，真的很驚，當中也遇過不少大挫折，在外面原來除了化妝，還要兼顧很多方面，要學識人情世故，「之後有兩年開學校，最初滿腔熱誠，希望將自己的化妝技巧傳承下去，但做生意又是另一回事，自己藝術家性格，堅持要親身教，否則覺得無意思，最後因分身不暇，搞到管理不善要結業，蝕了6位數，連朋友都笑我『賣豬送農場』，根本不適合做生意」。

大哥賢曾合作的藝人多不勝數，發哥、偉仔、周迅、汪明荃、曾華倩、古天樂、容祖兒、佘詩曼、馬浚偉及林志玲等。她稱與偉仔合作時還在無綫，對方已貴為男主角，但毫無架子，出外景時還會互相照顧，主動幫他們挽化妝箱，還有呂良偉、歐陽震華及羅嘉良等都會這樣做。至於發哥，大哥賢在影圈認識對方，同樣沒架子，就算她最初還是新人，一樣可以碰發哥，「他一坐下就說阿妹，嚟喇」。

有女藝人信面相 不准剪眉毛

大哥賢指當年的無綫很有大家庭感覺，藝人與化妝師關係緊密，又會互相幫助，最記得她有次幫關海山（蝦叔）化一個燒傷甩皮妝，但她不懂，蝦叔反過來教她用膠水、紙巾、胭脂及少少落妝油便搞掂，「後來我向公司申請停薪留職，去加拿大學特技化妝，我發現外國的模式是講求一步步來，全部都有數據，但香港就應變力強，有些土炮方法都真的有用」。

問到哪個演員的妝最難化？大哥賢稱能做到藝人，幾差都有一定的基本條件。最讓她難忘是《肥田囍事》，當時剛從加國學成歸來，由於是跳拍，胡杏兒與胡諾言要不斷瘦變肥、肥變瘦，所以很考工夫。

至於靚的藝人，大哥賢稱有很多，最深刻印象是江欣燕，當年在無綫綜藝節目《歡樂今宵》常合作，大讚對方皮膚、五官及輪廓都靚。當然也有些藝人很固執，而且不理性，她稱有名女藝人眉毛很長，不修剪上鏡不好看，但對方堅持不剪，最後才知原來跟面相有關。

與歐陽震華黎耀祥「化」出真友誼

多年來，她跟歐陽震華、張兆輝、陳敏兒及黎耀祥等「化」出真友誼，最深刻有年去順德拍攝無綫劇《自梳女》外景，拍完當日不慎扭傷腳，夜晚慶功時，黎耀祥、羅嘉良知她貪玩，於是將她捧到櫈上，再抬起她一齊跳，回想起都很開心。

大哥賢跟香港小姐也有緣，由1995年冠軍楊婉儀到2005年葉翠翠，連續參與了11屆，以及最近兩屆（2022、2023年）的港姐化妝，可謂見證港姐妝容的變遷。她說以往港姐的妝着重色彩，隨時代變化，以及電視解像度愈來愈高，現在的港姐妝講求細緻、輪廓立體及清楚，而且清楚得來要自然，讓觀眾看清佳麗的「真面目」。大哥賢又為自己平反，指之前在節目中並非奚落佳麗，她的評語對妝不對人，沒有人身攻擊，只是想解決問題，給予對方專業意見。

叫葉翠翠選港姐真的贏冠軍

在歷屆港姐冠軍中，朱玲玲是她心目中最靚港姐；至於在她的化妝筆下則選郭羨妮，樣靚和整體條件都不錯。她分享一段與葉翠翠的小故事，稱對方當選那屆的年頭，兩人已在活動見過面，「我覺得她條件不錯，便隨口叫她參加港姐啦，後來她真的參選，還贏了冠軍；我當時化妝沒偏心，還跟她講，不要說識我」。

有傳選美千萬不要得罪化妝師，一定無好結果。大哥賢解開謎團，笑指這說法不存在，大家又不是殺父仇人，為何要這樣弄人，這也會弄衰自己的口碑。對於外界彈港姐質素每况愈下，大哥賢認為港姐畢竟已舉辦了51屆，一定會有比較，但不同年代看的東西都不同，不變的是每屆港姐都會愈選愈靚。她看佳麗第一眼是看面形，鵝蛋面的確較優勝，亦覺得現今女生愛美，微調是不妨的。

籲入行年輕人不要隨波逐流

在P圖、濾鏡橫行的年代，對化妝會否帶來衝擊？大哥賢稱一定有，但認為P圖、濾鏡只局限於硬照，這些技術往往缺乏人性，感覺很冷的，不夠用手化妝精緻，「這個衝擊會令我們的行業走下坡，在我的立場，奉勸未來的化妝師，不要因為一些現代的科技技巧，令自己的化妝技術沒進步，要別人用P圖幫你」。她寄語想入行的年輕人，最重要用心做，慢慢累積經驗，千萬不要急功近利，要與時並進，不要隨波逐流。

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