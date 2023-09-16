儲歌待明年開個唱 Tyson Yoshi：唔想呃消費者嘅錢

【明報專訊】陳凱琳與Tyson Yoshi（程浚彥）昨日到銅鑼灣出席時尚活動。Tyson Yoshi透露喜歡買中性衣服和飾物，可以跟女友共用，「我喜歡買女裝短打衫，因小弟不是好高，著了短打，身形比例會長一點」。提到9月30日及10月1日在亞洲博覽館舉行《未來音樂祭》只售出三成門票，主辦單位在社交網為門票銷情「告急」。Tyson Yoshi說：「整體大家都攰了，因之前瘋狂轟炸式表演，令市場略顯疲態，加上演唱會門票又貴，歌迷會留錢睇心儀歌手演唱會，所以都不關個騷問題。（會否去撐場？）會和公司同事去捧場。」會否嚇怕他不夠膽開個唱？他沒打算今年開演唱會，想明年出多一張唱片，有多些新歌才計劃開個唱，「唔想呃飯食同呃消費者嘅錢」。

陳凱琳笑大仔愛出鏡

陳凱琳一身紅色衣著感覺瘦了，她表示磅數一向差不多，佗B時才超過100磅。老公鄭嘉穎有否要求肥一點？她說：「老公好接受我的身形，只想我多吃正餐，少吃甜品和蛋糕。」雖然她喜歡吃和整蛋糕，但暫時不考慮開蛋糕店，不是因要照顧3名兒子困身，而是小朋友長大得很快，「最近與4年沒見的朋友相聚，她說我的大仔長大了那麼多，要好好珍惜與小孩相處的時刻」。她指大仔現在很多說話，又愛出鏡，有次在她直播中闖進來說︰「媽媽，welcome home。」然後點頭滿意自己的表現就走開，好搞笑。

記者：柯美