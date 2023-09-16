鍾柔美紅雨停課要追進度 向Gigi索演唱會第一排門票

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）、楊安妮（Win Win）、何洛瑤（Sica）、應智越、狄易達及組合XiX前晚為港台節目《SHOW動音樂》擔任嘉賓。Yumi因紅雨停課，她表示有點不開心，因中學最後一年比較緊張，為迎接明年DSE考試做準備，「停完課要加緊追進度，都要補課和補習」。工作方面，她表示最近推出新歌《下一個暑假》，挑戰慢歌，開心反應不錯。問到考DSE前有否計劃閉關讀書？她表示會跟公司商討。談到炎明熹（Gigi）下月開演唱會，Yumi表示不會羨慕，但很替她開心，「因為自己是Gigi粉絲，已要求第一排門票捧場」。會否提議After Class組合做嘉賓同台演唱？她稱未收到通知，不過聽講Chantel（姚焯菲）將會返港。

Win Win與Sica在活動上未有機會同台跳唱，感到有點可惜。她們笑言早前拍節目《P1X3L 5G上台計劃》組成「Winca」，想一起創作歌曲。

Win Win何洛瑤呻無緣同台跳唱

問會否邀請該節目主持許寶恆（Alice）加入？她們齊聲拒絕，「我們有共識組二人偶像組合出道」。對於Alice被爆拍節目時與吳啟洋（Phoebus）擦出愛火，導致男方向拍拖5年的女友張天穎提出分手，更傳兩人拍外景期間離隊。Win Win與Sica表示不清楚、沒留意。Win Win說：「我只掛住美食。」Sica指行程中身體抱恙，「我上機前一日發燒，拍攝時顧住唱歌，沒發現什麼」。對於Phoebus與Alice被拍到同遊廣州，MakerVille發聲明代他們澄清，指廣州之旅另有兩人同行。Win Win與Sica笑說：「不是我們，我們沒去廣州，只去了九州。」

記者：鍾一虹