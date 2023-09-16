反町隆史相隔26年再拍《GTO》 松嶋菜菜子定情作 網民期望夫妻合演

1998年松嶋菜菜子（中）與反町隆史（右）因合演《GTO麻辣教師》而擦出愛火，且看新一季會否以夫妻身分再合作。

【明報專訊】改編自同名漫畫的經典日劇《GTO麻辣教師》，1998年播出大受歡迎，平均收視率高達28.5%，男女主角反町隆史與松嶋菜菜子更戲假情真，已婚並育有兩女。富士電視台昨日宣布，為慶祝開台65周年紀念，明年將推出春季特備日劇《GTO Revival》，反町隆史相隔26年再次飾演高中教師「鬼塚英吉」，為令和年代的學生解決校園和生活煩惱。有網民期望菜菜子一併回歸，以夫妻檔姿態合作，挽救近年積弱的日劇收視低潮。

現年49歲的反町隆史，1997年憑日劇《沙灘小子》走紅，同年以單曲《Forever》出道，並首次踏上《紅白歌唱大賽》舞台，成為歌影兩棲新星，翌年跟松嶋菜菜子合演《GTO麻辣教師》更邁向演藝事業高峰，全季12集平均收視為28.5%，結局一集更達35.7%，而他唱主題曲《Poison》亦爆紅，因此當富士電視台宣布明年再拍《GTO Revival》的時候，迅即成為網絡熱話，不少網民表示期待。

令和學生有何煩惱

反町隆史接受日媒訪問，提到首日開工的感想，他表示過去多次獲邀演出《GTO麻辣教師》續集，但都被他拒絕，「我認為現在開拍新一季，有其獨特意義，所以主動提議演出。距離首季播出已有四分一個世紀，我亦成為兩名女兒的父親，究竟鬼塚英吉和他的學生如今過着什麼樣的生活？他們有何煩惱？都令我感興趣。更重要的是，今季能夠向觀眾傳達什麼信息？我希望教導他們如何善用時間，以及正當的人際關係」。

反町隆史演過日劇和電影版《GTO麻辣教師》，2012年改由日本組合EXILE成員Akira接棒演出，首播平均收視只有13.2%，兩年後推出第2季，平均收視更跌至7.2%，跟反町版本相差甚遠。事實上，反町與菜菜子自2001年結婚後，人氣急速下滑，直至10年後菜菜子憑《女管家三田》再創事業高峰，結局收視高達40%，成為千禧年代經典，可惜無以為繼，近年淪為配角，今年演出《獻給國王的無名指》及大河劇《怎麼辦家康》都是最佳例子；反町近年亦憑《刑偵相棒》重拾聲勢，且看《GTO Revival》能否為他迎來演藝生涯另一高潮。

風騷亮相名店酒會

提起反町隆史，前晚他獲邀出席東京舉行卡地亞開幕酒會，戴上名表拍照表現風騷，同場還有《東京復仇者》北村匠海及吉澤亮、《風間公親：教場0》赤楚衛二、《最後武士》渡邊謙、《東京愛的故事》鈴木保奈美及《六本木Class》平手友梨奈等，現場星光熠熠，媲美大型頒獎禮。