被老公樊少皇激到嘔血 賈曉晨：每日想殺佢101次

【明報專訊】賈曉晨（JJ）與樊少皇結婚7年，育有兩女兒。今年初JJ在社交網分享夫妻合照慶祝結婚周年，樊少皇轉發時因手民之誤，將「離開」誤寫成「離婚」，鬧出婚變疑雲。至6月JJ又在社交網發文，透露跟某人無法溝通，再惹與樊少皇婚姻出問題揣測。JJ昨日以代言人身分出席美容店開幕活動，笑稱每天都想50次離婚。

JJ本月20日41歲生日，獲贈生日蛋糕。問到與老公樊少皇目前的關係時，她稱是邊緣狀態，有時被老公激到嘔血，「我睇過一本書，講一對結婚50年的夫妻，一日要諗50次離婚，我係100次想殺咗佢（樊少皇），我𠵱家係呢個狀態。（每天想殺他100次？）101次！我覺得男人諗嘢比較粗線條，有時激到我嘔血，昨（前）日我處理好多事，趕住接女，臨走之前遞嘢畀佢，轉個頭佢又唔記得攞，大佬，我覺得好辛苦，有啲崩潰」。

生日要收包包

不過JJ讚樊少皇脾氣好，「老公脾氣都幾好，講完就算」。她說老公從沒要求離婚，又自爆對方所有物業也寫她的名，「如果佢同我離婚會好辛苦，邊個好似我咁幫佢做咁多事！同埋所有樓都有我個名，佢好蝕」。JJ拒透露有多少物業，但稱物業分佈香港及內地。她生日將至，已叫老公送禮物，「當然是包包，因包包能治百病，我都無咩追求」。

記者：鍾偉茵