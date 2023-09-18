人形紙牌遭強吻 籲互相尊重 炎明熹否認入行兩年身家千萬

【明報專訊】炎明熹（Gigi）2021年參加無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》奪冠入行，短短日子已升呢為人氣小天后，10月假九展舉行處女個人演唱會。Gigi在香港和內地工作不斷，吸金力強，近日有報道指她出道兩年勁掙8位數字，並有兩個物業。Gigi昨日出席歌迷會舉辦的慈善嘉年華，否認是小富婆擁千萬身家，目前只專注準備演唱會。對於有男子對她的廣告人形紙牌做出「強吻」行為，她認為大家應該互相尊重。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

為慶祝Gigi出道兩周年，她的歌迷會舉辦慈善義賣嘉年華，昨日Gigi與逾百名「Gi炎粉」（粉絲暱稱）出席開幕禮，Gigi主持切蛋糕儀式，預祝演唱會成功；現場設攤位遊戲和巨型公仔打卡留念，以及售賣慈善月餅。Gigi手繪兩個布袋和簽名海報作公開競投，扣除成本全數捐予慈善機構為小動物籌款。

笑稱以身相許報答歌迷

18歲Gigi出道兩年嘆時光飛逝，感謝粉絲很有心，為她搞活動順便做善事，覺得很有意義。她開玩笑說打算以身相許，然後正經說會唱更多好作品答謝粉絲。在大學攻讀設計課程的她，今次手繪布袋是新嘗試，「好想訓練自己無論何時何地，當靈感一到便立刻記低，不過我不擅長畫畫。中學時讀視覺藝術，老師要求臨摹人物樣貌素描，我原本是畫年輕男生，畫出來卻變成中年男人，救命」。

澄清無兩層樓揸手

Gigi被指入行兩年已掙得8位數字，並擁有兩個物業。她聞言瞪大眼否認當上小富婆，「掙8位數字，等於千萬？上次寫我掙500萬仍不夠，今次變成千萬，好厲害。報道指我擁有兩層樓，當然沒有啦」。提到她曾說目標想要擁有10個物業，Gigi表示現時目標只想一心為10月舉行的演唱會加緊練舞，試過練舞6小時，結果還是記錯舞步。她稱會盡量多練習避免太多錯漏，自信上到台懂得執生； 正努力記歌詞，希望不靠台邊字幕機提醒，演繹時更有感情。

心情未受「紙牌遭強吻」影響

Gigi代言的快餐店門前擺放她的人形紙牌，近日有男子對着紙牌「強吻」，以及做出猥褻行為兼爆粗拍片放上社交網，引起大批網民斥責行為變態。問她有否因此不開心？Gigi說有留意，「心情沒有波瀾，大家應該尊重大家，不過這可能是他的表達方法。以前讀書，有次放學行經天橋，被一個男仔突然在我面前作勢想打我一拳，沒有真的打到我，但被他嚇一嚇，懷疑只是想跟我玩」。Gigi估計該吻紙牌男子可能不知怎樣表達或交流，才做出如此行為。

Gigi日前被拍到於銅鑼灣鬧市，在播放她新歌和宣傳片的巨型屏幕下冒雨跟粉絲拍照留念，她嘆近期天氣不穩經常落雨，與粉絲快閃打卡是一次好好體驗。

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