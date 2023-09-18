郭偉亮當女團XiX經理人短5年命 葉佩雯化身訓導主任

郭偉亮（左）稱若太太葉佩雯（右）不答應擔任XiX形象總監，他也不會出任經理人。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】5人少女組合XiX加盟環球唱片推出首支歌曲《SiS》，郭偉亮（Eric Kwok）與太太葉佩雯分別擔任經理人及形象總監，前晚於觀塘舉行發布會，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧。XiX即場跳唱新歌，表現淡定，但跳唱第二首歌時一開始甩嘴，要叫停音樂重新開始，Caitlin（楊秉頤）跳舞時更腳震震。首次擔任經理人的Eric表示考慮很久才答應擔任XiX經理人，並笑說：「上世她們可能是我工人，今世要為奴為馬服侍她們。她們聽話和做到我要求已開心。」

葉佩雯看着XiX由學生變成歌手，最初很多事一竅不通，連打底都要教怕走光，感覺很有趣。XiX笑說：「我們識打底。」葉佩雯稱當年做新人時也要人提醒，但她很少穿短裙，跳舞都是著褲。她形容自己是訓導主任，重要事情會向她們講3次，並提醒要注重護膚和身形。

打雜一腳踢

Eric說XiX令他頭痛的事太多，「她們只識讀書考試，初時不適應，我有很多規條，如在群組問她們事情要回覆等。唱歌咬字不正亦令我嘔血，少些心血都搞唔掂她們。」XiX即送上「血包」給他補血。Eric表示滿意XiX現場跳唱，給80分，「臉部表情鬆容一點和有綵排試聲會更好。今次是我第一次做經理人，好似打雜一腳踢，監製、作曲，還要揸車做埋司機，做埋人生導師，教好她們，讓她們願望成真」。

Eric透露太太葉佩雯要是不肯任形象總監，他也不會答應當經理人。葉佩雯說：「我都考慮了一個月才答應，雖然私下有幫人做形象，但沒公開做過。平時我瞓到自然醒，擔任XiX形象總監後，一早便起牀。」Eric爆太太4個月病了3次，有次XiX在沙灘拍MV，葉佩雯暴曬一天後病倒，更失聲一星期。

Eric被問會否為其他人做經理人？他耍手笑說：「現在已短5年命，只此一次，不會再接。做經理人好大挑戰，她們還是學生要返學，工作和宣傳要度期，又要與她們家人磨合，多謝XiX家人和無綫對我的信任。」葉佩雯稱今次是夫妻一大睹注。

XiX獲家人、同學和粉絲到場支持，緊張又感動，希望大家繼續支持及喜歡她們的歌。Caitlin否認驚到腳震，「我O字型腳，想睇落瘦啲，所以夾住雙腿」。Kiele（鄧曉殷）對表現頗滿意，最重要大家開心，帶給大家歡樂。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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