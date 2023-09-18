Katy Perry前夫羅素班特涉性侵 受害者最小16歲 英警呼籲報案助查

【明報專訊】英國傳媒前日播出4名自稱受害女性的訪問，聲稱在2006至2013年間，先後遭樂壇天后Katy Perry的諧星前夫羅素班特（Russell Brand）性侵，其中一人事發時更只有16歲，事件震驚英國演藝界，當地警方呼籲受害者盡快報案，提供資料協助調查。羅素班特在節目播出前一晚，得悉捲入醜聞，搶先拍片呼冤：「這些惡意和帶攻擊性的指控，全屬失實。」強調所有性關係都在你情我願下發生，絕不涉及違法。

英國《泰晤士報》、《星期日泰晤士報》及第4台新聞節目《Dispatches》聯合偵查報道，矛頭直指48歲英國諧星羅素班特在2006至2013這7年內，任職英國廣播公司及第4台主播，並跟Katy Perry結婚期間，涉嫌性侵4名圈外女性，她們接受《Dispatches》節目訪問，逐一憶述遭羅素施暴和情緒虐待的經過。

教唆女童欺騙父母

當中尤以事發時只有16歲的Alice（化名）遭遇最令人髮指，她表示2006年在倫敦購物期間遇上羅素，後者得悉她尚未成年，依然跟她發生性關係；為了方便約會，羅素派遣司機到學校接她回家，又教唆她欺騙父母，這段關係維持3個月才結束。另一受害者Nadia（化名）提到2012年跟羅素拍拖，初期的確你情我願，直至她拒跟羅素性交，後者即把她強姦，並於節目上展示男方事後道歉的短訊。

第3名受害者Phoebe自稱是羅素工作伙伴，2013年到男方位於洛杉磯寓所開會期間，他突然脫去衣服，性侵並恐嚇她不要報警；模特兒Jordan Martin是唯一公開真實身分的受害人，她曾在2014年出書《kNot: Entanglement with a Celebrity》提到遭羅素施虐的經過，又批評男方控制慾強，令她生理和心理均受創傷。

節目播出後，羅素所屬經理人公司隨即割席，宣布跟他解除合作關係；英國警方發言人亦表示，從傳媒方面得悉性侵報道，但未收到受害者求助，呼籲她們盡快報警並協助調查。現正懷有羅素骨肉的Laura Brand已刪除社交媒體，避免受到網民攻擊。

女觀眾舉標語打氣

前晚羅素如常現身倫敦某劇院做棟篤笑，雖然比開場時間差不多遲了一小時，但他甫出場即受到2000觀眾起立拍掌歡迎，有女觀眾更高舉「我們支持你」的巨型標語，落力為他打氣，人氣不受性侵醜聞影響。

羅素形象一向風流，女友多不勝數，除與Katy Perry結婚外，亦曾跟名模姬摩絲（Kate Moss）、「辣妹」Geri Halliwell及名媛珍美瑪高斯密夫（Jemima Goldsmith）等拍拖。曾任第4台女主播的Bryony Gordon表示，她跟羅素約會數次，男方突然提出分手，數日後從報章看見他跟姬摩絲拖手合照，才恍然大悟，「像我這種女子，估計數以百計」。