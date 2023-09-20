《中年好聲音》激勵追夢 前DJ瑪姬自資出歌開騷

【明報專訊】新城前DJ瑪姬為圓多年夢想，最近自資6位數字出新歌《重頭感覺》，找來識於微時的好友Cousin Fung作曲，T-REXX填詞，為她度身訂做歌曲。瑪姬重提多年前參加歌唱選秀比賽入行，因緣際會加入電台成為DJ，後來再向主持和司儀界發展，多年來對唱歌仍有濃厚興趣，「新歌想表達從頭再來一次的意思，2012年我仍任職新城，曾經推出首支個人單曲《諾貝爾愛情獎》，都上過電台流行榜。相隔11年，發覺人生好似仍有夢想未完成，在唱歌老師鼓勵下，決定今年推出第二首派台作品」。

瑪姬去年為無綫選秀節目《聲夢傳奇2》擔任評審，眼見一班年輕參賽者努力追夢，令她重拾唱歌初心。加上另一節目《中年好聲音》激勵，明白追夢不受年齡限制。她從過去幾年疫情不時參與網上直播唱歌，趁今年時機到出新歌，還準備12月9日假旺角麥花臣場館舉行處女個唱。

瑪姬預告個唱賣點，「本身考獲8級鋼琴，準備自彈自唱其中一個環節，還會演繹已故樂壇巨星黃家駒、陳百強、張國榮、梅艷芳和李玟的歌曲致敬。最近加緊上堂練歌，忍痛剪短手指甲方便彈琴」。瑪姬透露個唱成本不菲，預計要7位數字，慶幸獲不少客戶支持，有好友以個人名義贊助，笑言似開慈善籌款騷。

記者：林蘊兒