「出山」以製片人身分拍廣告 59歲張曼玉愛自己 不怕別人怎看

張曼玉在片中大談活在當下心情，並透露很享受現時的生活，網民大讚她保養得宜，很有氣質。

【明報專訊】淡出幕前多年的影后張曼玉昨日59歲生日，罕有現身以製片人身分為護膚品牌演繹全新廣告，透過鏡頭分享當下生活狀態。片中記錄張曼玉的悠閒生活，自在地騎單車，在倫敦的大街小巷漫步等，盡情享受me time。她多次強調要「愛自己」，最重要是活在當下，以自己的方式譜寫人生劇本。張曼玉氣質依舊，不少網民讚她保養得宜，散發從容感。

無綫近期深夜重播梁朝偉與張曼玉主演的經典劇集《新紥師兄》，當年張曼玉飾演的謝穎芝傻氣可愛，深得觀眾喜愛。張曼玉已有多年未有在幕前演出，行蹤亦相當低調，鮮有公開露面。去年6月她曾在港出席品牌活動，化身DJ表現high爆打碟。同年11月她開設抖音帳號，兩日有近44萬粉絲關注，分享了兩段昔日在外地工作及生活短片，數天已吸引逾5500萬觀看人數，魅力強勁。日前有網民稱在巴黎見到張曼玉，指她當時在名店睇鞋，但張曼玉沒有化妝，未有合照。

展現從容 稱人生不是一場競賽

張曼玉罕有拍攝新廣告，為護膚品牌拍攝短片昨日曝光，長約3分38秒。繼玩搖滾音樂與做DJ後，她參與短片製作。片中張曼玉坐着寫信，抬頭故作思考，到處張望人來人往的風景，盡現文青氣質。她讀出信的內容：「嗯，親愛的，你最近好嗎？很久沒有和你聊天了。很想你。」片尾最後下款寫上「Love, Maggie」。

張曼玉束起頭髮，皮膚白滑保養得宜，優雅自在地騎着單車，在倫敦的大街小巷漫步，愜意地在草地上和友人野餐閒聊；開心地與寵物在草地上嬉戲打鬧，盡情享受me time。經歷多年歲月洗禮，懂得如何更好地愛自己的她說︰「Life is not a race！每個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。」

一切很好 生活充實快樂

張曼玉正以自己的方式譜寫人生劇本，不斷解鎖人生新角色，拓展更多可能性。她提到自己一切都很好，日子過得很充實，並稱以前每天都忙，未有注意到「愛自己」，一有空便會給自己私人時間，體會活在當下的意思。她說了解及清楚自己喜歡或不喜歡什麼後，生活變得更輕鬆，簡單的東西已感開心。

很多網民驚訝張曼玉「出山」，稱她是「曼神」，隨着年齡增長，仍然很有氣質，期待她更多幕前演出，可以再參演新戲。張曼玉曾表示過去在電影中嘗試過各種角色，未有劇本打動她，所以繼續享受自己的生活。

娛樂組