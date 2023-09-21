見過周潤發送陳玉蓮回家 溫碧霞想請舊街坊睇新片

【明報專訊】溫碧霞昨日到將軍澳風物汛博物館宣傳電影《我們的十八歲》，場地前身為調景嶺警署，在調景嶺長大的她重遊舊地，勾起很多昔日美好回憶。身兼《我們的十八歲》監製和女主角的溫碧霞對新片即將上映心情緊張，電影改編自她的成長經歷，笑言在博物館見到調景嶺的風景相，想到女星陳玉蓮、王小鳳、惠英紅和關之琳等都是街坊，「陳玉蓮住在我隔幾戶，她返學一定經過我屋企，我小時候已覺得這個姐姐好靚，還見過周潤發送陳玉蓮回家。我都好想請這班街坊來睇戲，分享這份回憶」。

提父母感觸落淚

戲中有描寫親情，溫碧霞受訪時因掛念父母感觸落淚，並稱年少反叛，曾被媽媽摑了一巴後離家出走，因而被星探發掘做演員。她說：「當時我14歲，未成年需要家長簽約，爸爸很反對我入行，於是找母親幫我簽，媽媽很擔心，喊住簽名，又請文雋和黎大煒好好照顧我，我很感動，因她很愛惜我，現在回想覺得自己好曳。」溫碧霞稱當軍人的父親很有威嚴，大讚狄龍演爸爸角色很神似，「小時候不懂得跟父母相處，爸爸亦不會問我感受，但我知道他是愛我，所以他離世對我打擊很大，我傷心得剪短頭髮」。

溫碧霞透露拍攝最難之處，是尋找適合人選扮演她和李麗珍的少女版，她跟李麗珍相識數十年，曾經歷開心和拗撬，「我和李麗珍一起成長，有相同經歷，雖然大家現在見面機會少，想法不一樣，但這份友情是永遠不會變，仍是好朋友」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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