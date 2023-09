細仔出世重7.7磅 余香凝爆老公產房淚崩

next

【明報專訊】余香凝與圈外丈夫陸政渡結婚3年,育有女兒Clare,今年4月宣布懷第二胎。昨日她在社交網分享一家四口手疊手照片,宣布細仔已出世,寫道︰「歡迎嚟到我哋呢個家,我哋每一位都好愛你。家姐仔覺得你好靚,以後佢會成日唱歌畀你聽,你成日都會聽到《Let It Go》同《A Whole New World》。多謝你咁惜媽咪,成個懷孕期媽咪都好舒服。出世有7.7磅,又好多頭髮,叻仔!繼續飲多啲奶奶瞓多啲!快高長大!」

余香凝接受訪問表示兒子出世過程好順利和輕鬆,懷第二胎沒有那麼緊張,B仔好大隻,最重要是健康。她在醫院時已可順利餵母乳,非常感動。她透露丈夫在產房抱着兒子時哭得很厲害,「可能因疫情過去,他能在手術室內抱BB。他平日的情緒比較收斂,今次一抱到BB就開始眼紅和流淚,我立即請護士拍下照片和片段。看見這個畫面,我也很感動。醫生准我生產時聽歌,BB出世時,剛好正播放謝安琪的《成婚破浪》,很浪漫」。兩歲大女Clare看見胞弟的第一個反應說:「媽咪,細佬好靚呀。」然後唱很多歌給弟弟聽。余香凝希望一家四口繼續開開心心,希望大女做好家姐本分,由於女兒年紀尚小,之前曾擔心她會呷醋,暫時沒有,希望之後也不會。

娛樂組