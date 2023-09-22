鄭俊弘心急追女 何雁詩落閘專心搵錢

【明報專訊】鄭俊弘前晚與太太何雁詩出席品牌晚宴，同場還有早前乘搭港鐵，遭人偷銀包損失超過5萬多元的鍾雨璇，她稱已收拾心情，並落力為晚宴獻唱。穿上性感貼身晚裝的何雁詩獲丈夫讚體態優美，她稱近期常健身，身材比未生仔前更好，又透露8月暑假期間，撇下約15個月的兒子，與老公到馬爾代夫旅行3星期過二人世界。

問可有乘機造人？她搶答：「以我所知兩個人去旅行，都係兩個人返。囝囝出世一個月後，老公已心急說想再追B，常借大家把口催我生，可是近期忙於籌備出新歌和做主持，現時想工作掙多些錢先。」鄭俊弘直認心急恨追女，不想小朋友年齡相隔太遠，像他和胞姊僅相差兩年，姊弟感情要好。夫妻有聽過坊間流傳生女食療秘方或服中藥幫助，何雁詩稱不清楚成效，不敢亂試，又擔心愈緊張、壓力愈大，選擇隨緣順其自然。

預告跟郭柏妍拍親熱戲

鄭俊弘有份拍攝的無綫新劇《逆天奇案2》接近煞科，劇中他與郭柏妍有親熱戲，但仍未拍攝。他暗示太太有可能呷醋，「場戲未拍，可能留待最後才拍，屆時真的是全日親熱。不過我相信電視尺度有限，不會太過分。拍親熱戲問題應不大，到劇集播出街，太太看完我應該就知味道」。何雁詩笑說明白丈夫拍戲是工作，不打算監場探班，以免騷擾他們拍攝。

記者：林蘊兒