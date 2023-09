next

【明報專訊】《飢餓遊戲》三部曲共4齣電影,總票房不但有30億美元(約234億港元),更捧紅了女主角珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence);前傳《飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌》(暫譯,The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)預計11月17日在美國開畫,暫未知屆時美國演員公會罷工是否已告一段落,否則曾拍《西城故事》的女主角麗素施嘉(Rachel Zegler)及演年輕版史諾的《俠盜驕雄》男星湯拜夫(Tom Blyth)未能參與宣傳,不過電影公司前日發放新預告片,不足12小時已破千萬瀏覽次數。

《飢餓遊戲》前傳新預告中可見年輕史諾在戰後掙扎求生,並成為家道中落的史諾家族最後希望;史諾也明瞭自己的未來與所指導的「貢品」、來自第12區的女孩露西息息相關。在學苑老師戈爾博士引導下,史諾開始追求自己的野心,同時跟道德觀產生衝突。新片時間線設在《飢餓遊戲》系列數十年之前,並聚焦年輕史諾身上。