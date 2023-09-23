洪永城否認拍《衝上雲霄3》 黃翠如懶理拍劇無期 掙錢靠蕭正楠

黃翠如（右）提議若合作開新節目由洪永城（左）任監製，後者笑稱有興趣，因為可以鬧人。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】洪永城近日被發現與馬國明在機場拍攝無綫與機場管理局合作的劇集，惹起網民猜是否拍《衝上雲霄3》，由於前兩輯《衝上雲霄》太深入民心，不少網民見只有馬國明參演，對其他卡士配搭大表不滿。洪永城昨日與黃翠如擔任理財中心開幕嘉賓，透露新劇共10集，周一（25日）會舉行開鏡儀式，承認故事發生在機場，但結構及各方面都跟《衝上雲霄》不同，難以比較。他密密拍劇，相反黃翠如拍劇無期，對此她表示抱佛系心態，工作隨緣。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

有指洪永城與馬國明在機場拍攝新劇，疑是《衝上雲霄3》，惹網民不滿拿來與舊作陣容比較。洪永城承認新劇全個拍攝過程都在機場，「新劇共10集，暫時收到消息希望年底拍完，明年可以出街，雖然成個故事發生在機場入面，其實好難直接比較，真的不是《衝上雲霄3》，結構和各方面有少少唔同，留待記者會再向大家講，到時會清晰好多」。據知新劇名《飛常日誌》，演員除馬國明與洪永城外，還有蔡思貝、高海寧、朱敏瀚、劉穎鏇、郭柏妍、徐榮、戴祖儀、吳偉豪等。

洪永城自認「無門夾萬」

談到理財，洪永城和黃翠如均表示與另一半財政獨立。黃翠如承認與老公蕭正楠都不善理財，只開了聯名戶口將不急用的錢做定期儲蓄，「待將來我們退休，會將筆錢用來環遊世界」。她稱錢財方面夫妻之間完全透明，每個月老公畀家用會付現金，她會拿2000元給老公做零用錢，增添儀式感。

洪永城稱每個月出糧的儀式感，是將部分錢放在女兒的教育基金，又自爆曾遭玄學師傅批是「無門夾萬」。他承認確是經常亂買東西，但自女兒出世，加上不知何時會生多個，已將門封上，為長遠準備，好好計劃將來。

黃翠如澄清無受情緒困擾

兩人近4年沒有合作，會否想再合作主持旅遊節目？黃翠如提議，「我們開始擔任幕後工作監製節目，或可以由他監製節目，畀機會我和他合作」。洪永城笑道：「我想鬧她好耐，做監製便可。」

有報道指黃翠如拍攝監製兼主持的旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》時經歷生死，情緒受困，她解釋純屬誤會，那件事是發生在很久之前拍旅遊節目時，不過很開心和感恩首次監製的旅遊節目收視不錯，公司講過想再拍新一輯，但要先做足資料蒐集，才有足夠內容。

洪永城密密接劇，黃翠如拍劇無期，她懶理，「講真，工作真的是隨緣，無論是公司或外面的工作，好感恩在馬來西亞和香港都有一些工作。至於公司的工作，我好佛系，冇乜所謂，我和洪永城很不同，他好有計劃，我就留畀老公努力搵錢」。

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