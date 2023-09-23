Joe Jonas遭入稟「綁架」女兒 蘇菲端納自稱被離婚

【明報專訊】美國男團Jonas Brothers成員Joe Jonas與《變種特攻：黑鳳凰》英國女星蘇菲端納（Sophie Turner）本月6日宣布離婚，同日透過社交媒體發表聯合聲明，以為二人和平分手？結果出人意表，蘇菲前日入稟曼哈頓聯邦法院，聲稱自己透過傳媒報道才得悉「被離婚」，又指控前夫「綁架」女兒，拒讓母女返英團聚，要求對方立即歸還她們的護照。Joe Jonas隨即透過律師反駁指控無理，令事件變成羅生門。

據美媒TMZ報道，蘇菲端納前日入稟曼哈頓聯邦法院，表示今年4月已跟前夫Joe Jonas達成共識，願以英國為「永久家園」，因為他們確信當地才是讓女兒安全學習和成長的地方，而他們把邁阿密寓所放售，目的正是為舉家遷往英國做準備。她批評前夫出爾反爾，本月1日單方面透過佛羅里達州法院申請離婚，相隔4日她才透過傳媒報道，得悉自己「被離婚」。

曾發聯合聲明宣布離婚

蘇菲端納在入稟法庭文件中，卻未解釋為何本月6日與Joe Jonas發表聯合聲明：「經過4年美好婚姻生活後，我們作出成熟且一致的離婚決定，希望各界尊重我們和孩子的私隱。」只透露她完成拍攝工作後，本月便會飛到紐約，帶女兒返回英國老家，結果遭到前夫阻撓，她狠批此舉等同「綁架」。她又表示，根據海牙會議，兒童權益受到國際社會保障，因此Joe Jonas必須向她歸還女兒及其護照。

對於前妻指控，Joe Jonas隨即透過律師解釋，由於他已透過佛羅里達州法院申請離婚，在法官未有判決前，假如蘇菲端納帶同女兒出境，即屬違法。另外，當地法例亦列明，育有年幼子女的父母一旦離婚，在辦妥手續後便需強制接受4小時「育兒課程」。

就在雙方隔空罵戰之際，前日有狗仔隊偷拍到蘇菲端納拖着3歲長女Willa在紐約閒逛，隨行還有她的同性友人，只見蘇菲笑容滿面，女兒拿着玩具在側，感覺溫馨，希望離婚官司不會破壞兩代和諧。

被指簽訂婚前協議

Joe Jonas與蘇菲端納2016年透過朋友介紹相識，拍拖1年即宣布訂婚，並於2019年在「賭城」拉斯維加斯註冊，同年7月再赴巴黎舉行婚禮，現育有兩名女兒，分別是2020年7月出生的Willa和去年7月出世但未有公布名字的么女。《人物》雜誌引述知情人士透露，兩人簽訂婚前協議，離婚前以佛羅里達州為家，女兒過去數月一直跟隨Joe Jonas生活，就算Jonas Brothers舉行巡迴演唱會，亦會帶同女兒隨行，蘇菲則留在英國拍戲。有傳夫妻長期分隔異地，加上女方喜愛夜蒲的個性，都是導致4年婚姻關係破裂的主因。