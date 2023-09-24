爆呂爵安陋習 Anson Lo最想與Jeremy同房

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前晚出席時裝品牌活動，談到未來一星期要拍廣告、為劇集主題曲錄音，以及拍團綜歌MV，之後赴澳洲拍攝團綜。工作排得密麻麻，他相信能順利完成，「一天有24小時夠用的，每天還有六七小時睡眠時間」。

隊友呂爵安（Edan）爆他鼻鼾聲好大，澳洲之行不想跟他同房？Anson Lo認為不算爆，之前在訪問及社交網都講過有鼻鼾聲，並指Edan都有鼻鼾，只是級數不同，「Edan鼻鼾聲頻密些，但未到交響樂那麼勁。我打鼻鼾遺傳自爸爸，由細到大被媽咪投訴」。提到Edan有什麼陋習？他稱對方經常帶漏東西，如護膚品，所以過往與MIRROR成員出外工作，都帶多些日用品，慎防隊友帶漏。他最想與李駿傑（Jeremy）同房，因對方整潔，之前大家住同區，常到對方的家吃飯，如同室友，習慣彼此生活。哪個隊員最不整潔？他說是Edan，但對方被媽咪教導下已有進步，執篋好了很多。Edan最擔心要跳降落傘，Anson Lo反而想跳降落傘和笨豬跳等刺激玩意，因未玩過，不像Edan畏高。他有心理準備拍攝過程被突擊檢查行李，或在睡夢中突然被水淋等，「最擔心要我成條魚放入口，相信一定走唔甩，實被他們玩」。

指演員幫手宣傳是個人選擇

Anson Lo主演電影《釀魂》的監製黃永峯，日前發文指某演員沒幫手宣傳感失望，並表示「你將來有幾紅，我都唔會尊重」，有猜測是指袁澧林。Anson Lo不確定指誰，亦沒問監製，他不能判斷該演員對與否，每個藝人和歌手有各自的處事作風，宣傳是個人選擇，他與很多藝人合作過，各有不同性格。

記者：柯美

攝影：劉永銳

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com